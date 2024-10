Ministerio de Desarrollo Social promete devolver la pensión a adulta mayor tras denuncia pública

Tras hacerse pública la denuncia sobre el caso de Venancia Piedrabuena (80), quien fue intimada por la Dirección de Pensiones no Contributivas dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a devolver G. 38 millones por un presunto cobro indebido en su pensión alimentaria, los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Pablo Honig y Arnaldo Morales, se acercaron a su vivienda para verificar su situación y esclarecer el problema.

El funcionario del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) Pablo Honig, informó que durante la visita pudieron constatar las condiciones en las que vive la señora Venancia Piedrabuena, y con base a ello elaborarán un informe detallado. Honig también anunció que en un plazo de 30 días, la adulta mayor estaría siendo reingresada al programa de pensión alimentaria del adulto mayor, revirtiendo la decisión anterior que le había suspendido dicho beneficio.

“Nos apena profundamente lo ocurrido con la señora Venancia, al haberla dejado sin el cobro de su pensión. Nos comprometemos a trabajar en conjunto con asesoría jurídica del Ministerio de Economía para aclarar el pedido de devolución de los 38 millones de guaraníes y dejarlo sin efecto”, declaró Honig.

Por su parte, la señora Venancia Piedrabuena, visiblemente emocionada, agradeció a los funcionarios por atender su caso. “Me devolvieron la esperanza de poder cobrar mi pensión nuevamente”, expresó entre lágrimas.

Este caso generó una amplia reacción en la comunidad local, que se solidarizó con la adulta mayor, cuestionando la falta de sensibilidad en la suspensión de beneficios tan importantes para personas en situación de vulnerabilidad.

El problema se inició en 2020, durante el anterior gobierno, cuando doña Venancia Piedrabuena viajó a Argentina para realizarse controles médicos, pero quedó varada en ese país debido al cierre de fronteras por la pandemia.

Durante su ausencia, un censista del exMinisterio de Hacienda (actual MEF) visitó su vivienda y elaboró un informe en el que señalaba que la adulta mayor no residía en Paraguay. En 2022, la Dirección de Pensiones No Contributivas la intimó a devolver la suma de 38 millones de guaraníes por el supuesto cobro indebido de su pensión. La intimación se volvió a repetir el pasado 14 de octubre, pero Venancia Piedrabuena no recibió la nota de intimación porque ella no lee ni firma.

El MDS emitió un comunicado en la fecha en el que aclara que el hecho se había producido en el gobierno anterior, de Mario Abdo Benítez.

“Los antecedentes del caso, así como los hechos denunciados como supuestamente irregulares, se dieron en años anteriores a que el programa pase a ser administrado por el MDS. En ese entonces, el programa estaba a cargo de la Dirección de Pensiones no Contributivas, que es una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas” dice el comunicado.

En otro párrafo indica que paralelamente al estudio de la situación actual de Piedrabuena, el MDS se encargará de acompañar ante las instancias correspondientes los trámites para encontrar la mejor solución posible a este caso particular, señala el comunicado.