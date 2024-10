Escribanos se movilizaron contra ley del RUN que impulsa el Gobierno

Escribanos protestaron en repudio a la intención del Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, que impulsa vía ley que se fusionen tres entes estatales para que se establezca el Registro Unificado Nacional (RUN). Reclamaron cerca de Mburuvicha Róga en la calle 25 de Mayo casi Kubichek.

Los entes afectados son la Dirección General de los Registros Públicos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia, que se encuentra actualmente dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La escribana Marta Brun dijo que desde un inicio no están de acuerdo porque no existen las condiciones, debido a que Registros Públicos y Catastro no funcionan. “Así es imposible que sirva el RUN”, señaló.

Insisten en que estas entidades se reformen y se fortalezcan, “que el registro de la propiedad cambie su sistema de trabajo y así vamos a tener la celeridad que se requiere”, enfatizó. En otro momento manifestó que es innecesario tantos policías en el área de la protesta que hicieron. Lamentan que no se les concedió una audiencia con Peña.

Resaltó que no pueden esperar un año para que esta fusión funcione. Un ejemplo en la demora de este tipo de acciones del Gobierno fue la Dirección del Registro de Automotores, que según la escribana, tardó 20 años para que sea eficiente.

“En vez de sacar esta ley que no le conviene a nadie, dale todas las herramientas (tecnología) a Catastro. Acá está un topógrafo y en Paraguay no tenemos los puntos de control terrestre, ni delimitación de distritos. ¿Cómo van a trabajar ellos en estas condiciones?”, se preguntó.

Logística, tiempo y plazos en la mira, dijo manifestante

Fernando Báez, otro escribano que se movilizó, remarcó que la expedición de documentos, está en una condición crítica. “Se plantea una legalización de plazos que se tiene en estas instituciones y preocupa la falta de recursos para que sean más rápido”, subrayó.

Citó que un certificado catastral está demorando en tenerse entre 30 y 40 días y esa situación preocupa para los trámites inmobiliarios.

Considera que esta normativa ampliaría también los plazos de inscripción de títulos. También cuestionó que jueces deberán autorizar para tener un urgimiento para que se emita un documento. “Vamos a generar más democracia, de la que ya existe”, concluyó.