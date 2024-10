Imputado por supuesta estafa se presenta ante la justicia y quedó detenido

Ante el Juzgado Penal de Garantías de la Circunscripción Judicial de Misiones se presentó y se puso a disposición de la justicia, Blas Emanuel Amarilla Bresanovich, quien fue imputado en carácter de cómplice de estafa y autor del documento público de contenido falso, por quien también pesaba una orden de captura emanada del Ministerio Público.

El mismo está siendo procesado por el hecho de estafa en el cobro de la indemnización de G. 170 milones, de la Administración Nacional de Electricidad a favor de Eliseo Quiroz, por la afectación de una parte de su terreno por el paso de la línea de 500 kV, que va desde la Entidad Binacional Yacyretá, Ayolas, Misiones hasta Villa Hayes.

En ese sentido, la jueza Dora Maciel, manifestó que su juzgado procedió a tomar la audiencia de Amarilla Bresanovich de conformidad al artículo 242 del Código Procesal Penal. Asimismo, presentaron el pedido de arresto domiciliario que fue rechazado.

“En la jornada de ayer, Amarilla Bresanovich se presentó con la defensora pública Claudia Cristaldo, y se pone a disposición del juzgado, y es así que, teniendo en cuenta que sobre el mismo pesa una orden de detención preventiva emanada desde el Ministerio Público, procedimos a tomar su audiencia”, comentó la magistrada.

Comentó que una vez realizado el procedimiento judicial, el mismo fue trasladado hasta el Ministerio Público, donde ha hecho uso de su derecho a la defensa y ha prestado declaración indagatoria. Terminado allí, nuevamente, fue trasladado hasta el Poder Judicial de San Juan Bautista, donde su defensora solicitó la prisión domiciliaria, la cual fue rechazada”, explicó Maciel.

El rechazo de esta solicitud obedece a que se han valorado los documentos presentados por la defensora, en este caso las garantías, y que el juzgado consideró que las mismas eran insuficientes, teniendo en cuenta la imputación que pesa sobre el mismo y la existencia de dos hechos punibles.

“Ante las garantías presentadas, el juzgado considera que no desacreditan el peligro de fuga, teniendo en cuenta que no reunían las condiciones exigidas por la ley. En este caso, no teníamos la tasación del inmueble y tampoco teníamos el certificado de condiciones de dominio y la garantía personal ofrecida; tampoco contaba con una acreditación de solvencia económica”, señaló Dora Maciel.

“Además, considero que en dicha resolución se ha fundamentado sobre el peligro de obstrucción, teniendo en consideración que existen otros imputados en la causa que aún no han dado cumplimiento a la resolución de detención. Entonces, para evitar cualquier comunicación, el juzgado dictó la resolución de la prisión preventiva”, indicó la jueza.

Continúa la investigación del caso en el Ministerio Público en la unidad número uno, a cargo del fiscal Eduardo Alegre. En este caso, sigue aún prófuga la otra persona imputada, que es la abogada Paola Fernández.