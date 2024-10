La Colmena: Marito aseguró que renace el coloradismo auténtico para llegar al poder en el 2028

El exmandatario Abdo Benítez hizo un llamado a recuperar la dignidad y credibilidad del Partido Colorado, enfatizando su función histórica de servir a la nación paraguaya. “Vinimos a reconstruir ese espacio de pensamiento que representó en su momento el Colorado Añeteté, que hoy requiere nuestra democracia y las futuras generaciones”, expresó.

Durante su discurso también abordó la situación actual del país, señalando que muchos han sido marginados por ejercer su libertad de pensamiento. “El Paraguay no se puede construir desde el rencor, el odio o la persecución, sino desde el amor y el compromiso con los valores que caracterizan a nuestro noble pueblo”, concluyó, instando a todos a unirse en tiempos difíciles para forjar un futuro mejor.

En ese sentido, destacó la importancia de priorizar los intereses generales de la nación por encima de los personales. Según el ex presidente, “cuando el interés personal está por encima de los intereses generales de la Nación, hay un desviacionismo doctrinario y filosófico del servidor público”, enfatizando la necesidad de una vocación de servicio genuina hacia el pueblo paraguayo.

El ex mandatario, se definió como un servidor de la Nación más allá de su rol como expresidente, subrayó su compromiso con el coloradismo y su deseo de contribuir a la reconstrucción del partido. “Nuestra lucha y nuestra causa no se limitarán a una candidatura personal, sino que responderán a un sentido de causa”, afirmó, añadiendo que su objetivo es ayudar a líderes jóvenes y comprometidos con la Nación.

Encuentro histórico en Paraguarí

El ex presidente de Paraguay calificó como un hecho histórico la reunión llevada a cabo en el distrito de Paraguarí entre miembros del Partido Colorado. Durante el encuentro, agradeció la valentía del intendente local, Galeano, por dar inicio a lo que considera un encuentro republicano en el departamento de Paraguarí.

Abdo Benítez señaló que esta jornada forma parte de un itinerario que comenzó recientemente en Alto Paraná y Caazapá. “Hoy estamos en el rojo departamento de Paraguarí, y este es un día histórico porque aquí renace el proyecto del coloradismo auténtico, que nos llevará de vuelta al poder en 2028″, expresó.

Sin aspirar a ningún cargo, el ex presidente se comprometió a ser un motor del Movimiento Añeteté, asegurando que recorrerá distrito por distrito en los próximos cuatro años. “Mi papá decía que no hay que hacer el bien si no se está preparado para tolerar la ingratitud. La política a menudo carece de gestos de gratitud y generosidad, pero hay un pueblo que nos apoya”, añadió.

Abdo Benítez destacó que el camino que inician estará lleno de obstáculos y dificultades, pero considera que “no hay grandes transformaciones sin sacrificio”. Criticó la desinformación y la injusticia que enfrenta, afirmando que “los enemigos de Marito son los enemigos de la Nación paraguaya”.

Destacó que el renacimiento del auténtico coloradismo en La Colmena, del departamento de Paraguarí, es un mensaje de esperanza que retumbará en cada rincón de la República. Auguro buenos deseos al actual presidente de la República, Santiago Peña. “Yo deseo que le vaya bien, respetando la voluntad popular, pero también buscando que el Partido Colorado recupere su lugar”, expresó.

Abdo Benítez recordó logros de su gestión, como la construcción de puentes internacionales, la mayor inversión en infraestructura vial y en vivienda social, y la creación de hospitales tras 40 años sin nuevas obras, como el Gran Hospital del Sur y el Hospital de Coronel Oviedo. “Estos son testimonios de que se puede cambiar el rumbo de nuestro país cuando hay gobernantes que realmente quieren a su pueblo.”

Sin embargo, dijo que le pondría más contento que inauguren obras también de ellos, y “para eso estamos: para que el coloradismo, con respeto a la pluralidad del pensamiento y a todas las fuerzas políticas, crezca“. Dijo que, como presidente, él nunca persiguió a nadie, nunca amenazó a la prensa y que respetó la pluralidad del pensamiento, como todo buen republicano tiene que hacer.

Con optimismo y tenacidad, Abdo Benítez hizo un llamado a recorrer el país y construir un equipo en cada rincón de Paraguay para que, en 2028, un Colorado auténtico pueda ganar la confianza del pueblo y gobernar para todos los paraguayos.