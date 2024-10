Nueva forma de estafa con IA: estos son los consejos de la Policía para no ser engañados

Un simple recorrido de redes sociales es suficiente para que nos aparezcan videos en los que vemos-aparentemente- a figuras públicas invitando a la gente a hacer inversiones para ganar grandes cantidades de dinero en forma fácil.

Si usted mira el video rápidamente y sin sonido, puede llegar a parecer que todo está dentro de lo normal, pero si se fija con más detenimiento, se dará cuenta de que se trata de un truco de los estafadores, realizado con ayuda de la inteligencia artificial.

Se aprovechan de imágenes públicas

Los ciberdelincuentes utilizan la imagen de periodistas, influencers y otros famosos, e incluso clonan la voz de estos, para hacer parecer que son los que están promocionando ciertos productos o planes de inversión.

En algunos casos más “producidos”, incluso modifican el movimiento de los labios de la imagen, para que en la pantalla parezca que la persona realmente está diciendo lo que a los estafadores les interesa.

Con todos estos recursos, las personas que no prestan la suficiente atención caen embaucadas.

Policía detrás de la pista de delincuentes

La oficial Liz Ávalos, del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, contó que se han dado pocas denuncias. No obstante, eso no significa que no estén al tanto, pues están investigando a estos delincuentes, aseguró.

Recomiendan a la gente dudar siempre y verificar los datos, considerando si realmente las figuras públicas que conocen desde hace años les harían ese tipo de recomendación.

Añadió que este nuevo método de la delincuencia se debe a que la gente ya no cae en las antiguas estafas, por lo que en la inteligencia artificial encontraron una nueva oportunidad de estafar.

La oficial Liz Ávalos recordó que además de la oficina central del departamento de Cibercrimen que se encuentra en Haedo y O’Leary, en cada departamento del país hay una oficina regional.

Piden a la gente que denuncie

Contó que los ciudadanos que se acerquen a la institución, serán atendidos por especialistas, y se les proporcionará instrucción para no ser víctimas de estafas.

Anunció que en los próximos días se emitirá una campaña de concienciación en la ciudad de Encarnación, para evitar el cibercrimen en este lugar, teniendo en cuenta que llega el verano y es el sitio más turístico de Paraguay.

La oficial adelantó que los ciberdelincuentes pueden aprovechar la necesidad de la gente de hospedajes y otras gestiones, para hacerles promesas falsas y sacarles dinero.