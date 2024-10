Desabastecimiento de insulina: pacientes piden mejor planificación al Ministerio de Salud

En la primera semana de septiembre pasado, los pacientes diabéticos dependientes de insulina denunciaron que los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) estaban desabastecidos del vital insumo. En ese momento, Patricia Luraschi, directora de Insumos Estratégicos de Salud Pública, había confirmado que dos de las presentaciones estaban con stock crítico: la insulina ultrarrápida y la glargina.

Lea más: Atención: hospitales públicos no tienen insulina y Salud Pública confirma que están con stock crítico

Según Luraschi, el inconveniente se debió a la falta de producción a nivel mundial de estos biológicos, por lo que el último llamado de adquisición se declaró desierto. Aseguró, sin embargo, que se estaba conversando con los proveedores para agilizar las entregas y prometió una provisión regular de insulina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde la Fundación Paraguaya de Diabetes (Fupadi) denunciaron esta mañana que pese a las promesas, el medicamento que es vital para los pacientes diabéticos, sigue en falta. La carencia no solo genera millonarios gastos de bolsillo al enfermo, sino que también pone en riesgo la vida del paciente.

“Estamos teniendo un problema de falta de insumos. Hace poco estuvimos en el Ministerio de Salud reclamando eso y, en cierta forma, se está paliando (la carencia), pero todavía falta. Este año no se está dando la entrega regular de fármacos. La falta de insulina rápida le está afectando a mucha gente que depende de ese insumo, que es vital”, denunció a ABC Rubén López, presidente de la Fupadi.

Insulina: pacientes piden mejor planificación al Ministerio de Salud

Desde la Fupadi indicaron que también falta glucagón. Afirman que este fármaco no está disponible desde hace tiempo, al parecer por falta de provisión de las farmacéuticas.

“Si no se tiene la insulina para aplicarse en el momento, esa persona puede fallecer. También hay falta de glucagón, un fármaco que no está disponible desde hace tiempo. Hace rato que no hay, no viene porque las industrias no están proveyendo”, aseveró López.

Lea también: La diabetes se puede prevenir con hábitos saludables

López pidió que el Ministerio de Salud realice una mejor planificación de la provisión de fármacos para el 2025. Aseguró también que es la primera vez en 20 años que se registra un desabastecimiento prolongado.

“Es un trabajo que hay que afinar, la planificación para los años siguientes. Este año hay que planificar para el año que viene. Hace 20 años que no ocurre esto, siempre había de todo y de buena calidad”, manifestó.

Ministerio de Salud dice que están cerrando compras

Como respuesta a la denuncia, desde el Ministerio de Salud respondieron -a través de la Dirección de Comunicación- que se está cerrando una compra de insulina que garantizará la provisión del biológico por alrededor de dos años. Afirmaron también que sí disponen de la insulina ultrarrápida.

En Paraguay, el Ministerio de Salud estima que alrededor del 10% de la población adulta padece diabetes, lo que representa a unas 700.000 personas.