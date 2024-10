Hospital de Roque Alonso, saturado: pacientes viajan hasta 800 kilómetros en busca de médicos

Esta mañana, el Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso tenía una cantidad inmensa de pacientes que abarrotaban todos los pasillos. Según las imágenes captadas por ABC TV, decenas de personas esperaban sus resultados laboratoriales, otra gran cantidad aguardaba poder conseguir turno para hacerse pruebas y, paralelamente, cientos intentaban conseguir cita con los profesionales.

El hospital no solo recibe a pacientes de Roque Alonso o ciudades cercanas. María Ruiz Díaz de Franco relató que ella y su esposo viajan desde Vallemí; es decir, hacen un trayecto de 800 kilómetros para llegar a este nosocomio y consultar con un urólogo.

Contó que su marido es asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS), pero en Vallemí no hay profesionales para atenderlo y en Concepción no consiguen citas, por lo cual, la única alternativa que tienen es viajar alrededor de ocho horas para obtener atención médica. Recientemente, su marido tuvo que acudir a un sanatorio privado para ser operado y ahora, pese a tener una sonda, debe soportar el largo trayecto en colectivo para hacerse los chequeos post quirúrgicos y recibir medicamentos.

Así también, otros pacientes contaron que no consiguen citas ni tampoco medicamentos. Al igual que en otros hospitales públicos, ya no hay insulina en este nosocomio y los diabéticos no saben qué harán, pues no tienen recursos para comprarla.

Director dice que el volumen aumenta y el hospital no crece

El doctor Carlos Cañete, director del hospital, señaló que reciben un volumen muy grande de pacientes y “es difícil de manejar” la situación. Aseguró que sobre todo se saturan los martes y jueves, pues en esos días atienden médicos que son “muy queridos y solicitados. “Hoy viene un cirujano que tiene 50 pacientes, se llena (...) Estamos tratando de equilibrar, pero es difícil, el pasillo es pequeño”.

Además, manifestó que el hospital es muy pequeño y necesitan crecer. “No tenemos espacio, hace años hace falta que crezca; tratamos de ver proyectos, al menos para que crezca para arriba”, consideró.

En ese sentido, contó que hay una iniciativa vigente para la construcción de un centro de atención en el predio militar de la ciudad de Mariano Roque Alonso, para tratar de descongestionar el distrital. “Se iniciaron las conversaciones, pero queda en manos del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud”, agregó.

Sobre la falta de insulina, señaló que mañana van a tener una reunión precisamente con autoridades para ver cómo mejorar la planificación. En ese sentido, aseguró que cada año prácticamente se duplica la demanda debido al incremento de pacientes con enfermedades como la diabetes o dializados. “Rompen todos los esquemas de la matemática, cada año es peor, lastimosamente”, expresó.