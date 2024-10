Organizaciones campesinas y sociales se manifestarán en rechazo al recorte de fondos de la EBY para la producción

Entre los diferentes sectores sociales que anunciaron que formarían parte de la movilización figuran la Organización Campesina de Misiones (OCM), la Asociación Campesina Independiente de Productores de Misiones (ACIPM) y la Asociación de Productores de Misiones (APM).

Lea más: Paraguarí: productores dan ultimátum al gobierno para comercializar papa y cebolla/

Isauro Cabrera expresó que mañana y el jueves saldrán a manifestarse nueve grupos de organizaciones sociales. Un grupo se concentrará al costado de la Ruta PY01, a la altura del cruce Santa María de Fe, y otros lo harán en el distrito de Ayolas frente a la Entidad Binacional Yacyretá. La medida de fuerza tiene como objetivo reclamar al Gobierno Nacional y a la EBY reivindicaciones a favor del sector productivo del departamento de Misiones.

“En reiteradas ocasiones, el Gobierno busca recortar un recurso de aproximadamente US$ 16.000.000 proveniente de Yacyretá para la ejecución de diferentes programas para el sector productivo, como la preparación de suelo y siembras. Actualmente, en lo que va del año, Yacyretá no cumplió con el compromiso asumido; es por ello por lo que muchos productos que tendrían que estar listos para el consumo todavía no se cultivaron”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los reclamos también está la entrega de kits de víveres, que de acuerdo con el compromiso de la EBY y del Gobierno Nacional, se debía realizar tres veces al año, pero hasta hoy solamente se hizo una entrega. “Esas son las causas por las cuales saldremos mañana y el jueves; después veremos si se prolonga por más días, mucho dependerá del avance de las negociaciones que puedan existir con las autoridades de turno”, indicó finalmente.

Lea más: Piden a Santiago Peña dejar de viajar y comenzar a gobernar/