Agricultor sanjuanino denuncia que le quieren desalojar de su vivienda, que es una herencia familiar

Timoteo Llano Benítez, oriundo del barrio Jata’i de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, realizó una denuncia pública sobre un caso de injusticia en el que, según manifestó, una persona identificada como Julio César Espínola Medina quiere presuntamente desalojarlo de un terreno que es una herencia familiar.

Él manifiesta que reside en el lugar desde que tuvo uso de razón. Pide que se haga justicia en este caso, ya que le mencionaron que en cualquier momento lo van a desalojar y que no tiene otro lugar donde ir.

“El señor Julio César Espínola Medina presentó una denuncia judicial en mi contra por usucapión de un terreno de ocho hectáreas, donde tengo mi casa y también cultivo mandioca, maíz y otros productos de la agricultura familiar”, señaló.

Narró que, en fecha 16 de julio de 1927, su abuelo, identificado como Silvestre Llano, adquirió este terreno en cuestión con toda la legalidad, con un documento de título de propiedad.

Una vez fallecido el abuelo de Timoteo Llano, el terreno fue traspasado a su padre, Vicente Llano, ya fallecido, quedando él (Timoteo Llano) como propietario. En el 2014, Julio César Espínola presentó una denuncia por usucapión para desalojarlo de la propiedad, relató.

Continuó comentando que fueron citados a una audiencia ante la jueza Lilian Larre, donde testificaron y en la cual Espínola no pudo justificar cómo es el dueño de la propiedad en cuestión; sin embargo, Llano Benítez presentó cinco testigos, además de los documentos que lo respaldaban.

“Pero de igual manera la sentencia salió en mi contra, apelamos la sentencia y el caso pasó a la segunda instancia donde se conformó una terna, por Magno Vargas Goitia, Edgidio Jara y Avelina Torres, y esta terna falló nuevamente en mi contra, a pesar de que he presentado todos los documentos necesarios”, expresó.

“La justicia en nuestro país no existe, y mi única esperanza es hacer una denuncia pública a través de los medios de comunicación. Me comentaron que en estos días supuestamente me estarían desalojando de mi casa y de mi terreno, que es una herencia familiar. Si me sacan de acá, ¿dónde voy a ir?, porque ya soy de edad avanzada y no tengo otro lugar”, manifestó Llano.

“Si vienen a realizar el desalojo, me voy a plantar aquí. Si me sacan, me tendrán que sacar muerto de este lugar, porque no les voy a permitir avasallar mi derecho. Por eso exijo justicia para mi situación”, concluyó Timoteo Llano.

Al respecto, quisimos comunicarnos con Julio César Espínola Medina o algún representante legal para escuchar su versión del caso; pero, lamentablemente, no se pudo contactar con Espínola, quien, según mencionaron, estaría radicado en la ciudad de Asunción.