El salario de una enfermera ni siquiera iguala a un vale de combustible

Mientras los legisladores solicitan nuevamente cupos de combustibles mensuales de 5.000.000 guaraníes y un seguro VIP de 1.200.000 guaraníes, el personal de blanco, específicamente las enfermeras, solicitan igualdad para dejar de mendigar por un salario que está por debajo de un cupo de combustible.

La Licenciada Nelly Giménez, secretaria del Sindicato del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, se mostró preocupada ante esta situación: “Todos los que trabajamos en los hospitales somos un equipo, pero casi nadie se acuerda del personal de blanco. El salario de los nombrados o permanentes es de 4.320.000 de guaraníes y el de las contratadas es de 3.650.000 guaraníes y hace más de 10 años que se mantiene estancado. ¿Cuántas veces ya subieron las cosas?”.

“Nuestro salario no refleja el trabajo que realizamos día a día. Nosotros no pedimos algo extraordinario, pero todos los años tenemos que ir al Parlamento a mendigar para que nos puedan dar lo que creemos que es justo. Cuando hay pandemia somos héroes de blanco, pero yo no quiero ser héroe, quiero que nos reconozcan. Nosotros trabajamos por un salario, pero esto es una vocación, amamos nuestro trabajo”, agregó la Licenciada.

Haciendo una comparación entre los beneficios que están exigiendo los legisladores y los que tienen las enfermeras, la señora Giménez señaló: ”Yo vivo en Itauguá, trabajo en San Lorenzo y me banco mi combustible. El seguro médico de los nombrados es de 300 mil guaraníes y los contratados no tienen”.

Seguido apuntó: “Cuando nos enfermamos, recurrimos a hospitales públicos, no tenemos el privilegio de ir a un sanatorio privado. No tenemos un plus de combustible, no tenemos el privilegio de trabajar a distancia y si faltamos al trabajo nos descuentan. Esa es nuestra realidad”.

Sin seguimiento ni progreso

“Salud pública sigue con las deficiencias de siempre, muchas necesidades y los que estamos ahí, sabemos la realidad y tenemos que hacer malabarismo para que los pacientes que vienen del interior no tengan que comprar insumos de afuera. “El presidente de la República, Santiago Peña, se indignó con el Hospital Nacional, pero hasta ahí quedó. No hay un seguimiento o progreso”, indicó.

En otro momento explico que hace un año es parte del Sindicato, al cual ingresó para luchar por lo que merecen las enfermeras y de paso los pacientes.

“Nosotros realizamos ferias, rifas y colaboraciones para juntar y conseguir los insumos que necesitan los pacientes, especialmente con los que tienen corazón artificial. Día tras día necesitan muchos cuidados e insumos, con los cuales no contamos y son caros para conseguir”, concluyó.