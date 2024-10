La República de China (Taiwán) inicia proceso de auditoría para exportación de carne aviar

El anuncio fue hecho por las autoridades del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y de la República de China (Taiwán). Durante la apertura de la auditoría, informaron que los controles que se realizarán tienen como objetivo la apertura de la exportación de los productos cárnicos avícolas a Taiwán.

Mencionaron que los especialistas recorrerán los establecimientos de producción avícola a fin de evaluar los establecimientos de producción y los controles oficiales de la producción.

Lea más: Empresarios taiwaneses, importadores de carne, vendrán al Paraguay

Además, se socializó que también visitarán dos frigoríficos del sector porcino y bovino para analizar la posibilidad de aumentar la exportación de carnes de estos rubros, que ya tienen apertura en el mercado de Taiwán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Dr. José Carlos Martín Camperchioli, mencionó que las exportaciones son cadenas que abren el camino a otros productos.

“El sector porcino comenzó sus pasos no hace más de un año y medio y el crecimiento que tuvo es exponencial. Queremos dejar el 2028 con una cadena de exportación de casi US$ 100.000 dólares en la cadena porcina. En Taiwán hay una demanda enorme porque la oferta interna no abastece. Ahora estamos expectantes con la exportación de carne aviar que está en puertas”, expresó.

Por su parte, el Embajador de Taiwán, José Chih-Cheng Han, manifestó que la inspección es clave para la relación entre Taiwán y Paraguay. Mencionó, que en la primera mitad de este año se anunció que Paraguay está libre de diferentes enfermedades por lo que posiciona al país como un buen oferente.

Lea más: Paraguay: exportación de cerdos supera cifras del año pasado

“Se han cumplido con todos los requisitos y ahora es la inspección in situ y estamos a la espera de anunciar la apertura de la carne aviar a Taiwán. Anteriormente la principal fuente de importación de carne aviar era Estado Unidos (EE.UU.), pero este país está atravesando por un problema de influenza aviar, y creo que ahora es el mejor momento de que la carne de Paraguay entre a ocupar ese lugar”, mencionó.

Con respecto a los productos de carne bovina y porcina, el embajador Han, hizo hincapié en que, desde la apertura de estas exportaciones de carne a Taiwán, los envíos experimentaron un gran crecimiento, lo que deja un precedente importante. Señaló, que ahora, además de reforzar los envíos de los productos que ya están habilitados buscan habilitar el envío de carne avícola.