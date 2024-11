Cuarenta y ocho paraguayos asistidos tras la DANA, según cónsul de Barcelona

Varios sectores de España continúan atemorizados por el paso de la DANA, un fenómeno climatológico que ha dejado a un poco más de 200 personas muertas en España. La fuerza de este temporal causó numerosos daños y paraguayos no están exentos de las consecuencias.

En comunicación con ABC AM 730, María Concepción Domínguez, cónsul paraguaya en la ciudad de Barcelona, comentó la situación más reciente, en la que se activó una alerta roja en la que se le indicó a la población a que si no era urgente, no salga a la calle. Solicitaron que se quedaran en los lugares donde estaban, sea la casa, trabajo o colegio.

Afortunadamente, el caso de este lunes fue con lluvias torrenciales, pero que duraron poco y fue como un chubasco, refirió.

Cuarenta y ocho paraguayos damnificados

La representante diplomática paraguaya expresó que están en permanente contacto con 48 compatriotas que resultaron afectados.

“Tenemos una lista y si ellos solicitan volver a Paraguay, trabajaremos con la Secretaría Nacional de Repatriados para los trámites”, manifestó, ante la posibilidad, pero de momento nadie notificó su intención.

Comentó que reciben asistencia del Gobierno español, con ropas, y además trabajan muchas ONG que acercan alimentos, agua y calzados.

Recalcó que se trabaja con la Embajada paraguaya y tres consulados de nuestro país en España, para poder acercar la ayuda.

Una paraguaya sigue desaparecida

La autoridad confirmó que una paraguaya de poco más de 30 años, continúa desaparecida. “La persona que hizo la denuncia fue una amiga. Nuestra prioridad es localizarla, trabajamos intensamente, pero no tenemos información de momento”, explicó.

El Consulado habló con la madre y está en comunicación constante con el hermano. Cerca de 200 mil paraguayos viven en España, resaltó Domínguez.