Seguridad en el partido Paraguay-Argentina: ¿qué objetos están prohibidos en el estadio?

La Policía Nacional y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dieron a conocer una serie de recomendaciones para los aficionados que asistirán mañana al estadio Defensores del Chaco para el encuentro entre Paraguay y Argentina (20:30) por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Los portones se abrirán a las 16:30 y una de las recomendaciones es que los hinchas asistan lo más temprano posible para facilitar el acceso y así evitar aglomeración frente a los diferentes anillos de seguridad y los portones de acceso, teniendo en cuenta que se espera un lleno total en Sajonia.

En los alrededores del estadio Defensores del Chaco habrá un doble anillo de seguridad para el ingreso. A partir del primer anillo se verificará que los datos de las entradas coincidan con los datos del documento de identidad para ingresar a cada sector.

Las entradas, que no fueron adquiridas por los canales oficiales, no aseguran un lugar en el estadio. Además, las mismas no son transferibles y están nominadas en un 100%, incluyendo las de gentileza.

Se recuerda que no está permitido el ingreso de objetos contundentes, punzocortantes, ni equipos de tereré. Cigarrillos electrónicos, cigarrillos de tabaco ni encendedores, cintos y en cuanto a banderas, el tamaño máximo permitido es de un metro por veinte centímetros.

En el caso de que exista pronóstico de lluvia, se permitirá el ingreso de pilotines, no así de sombrillas. Las medidas buscan garantizar la seguridad de todos los presentes y evitar incidentes dentro del estadio.

No se permitirán camisetas de la selección Argentina o de clubes de fútbol de dicho país en los sectores ajenos al designado para los visitantes. En caso de que una persona pase los controles e ingrese al estadio incumpliendo esta disposición, podrá ser retirado del estadio si es observado por los guardias de seguridad que estarán dentro del recinto.

Si una persona presenta signos de estar alcoholizada y da positivo al alcotest, será retirada de la zona del estadio y será llevada a la comisaría.

Accesos recomendados

Para el ingreso a los diferentes sectores del estadio, la Policía nacional dispuso hacerlo por calles específicas, para mejorar la circulación, facilitar los controles en los anillos de seguridad y evitar conflictos.

Los hinchas que irán a los sectores A, B, C, y D de Preferencias pueden ingresar por las calles Capitán Manuel Aranda y Horiuela, hasta la calle Antonio Ruiz de Arellano.

Aquellos que compraron Platea y Vip Albirroja pueden acceder por Capitán Manuel Aranda y Horiuela, hasta la calle Juan Díaz de Solís.

Quienes tienen acceso para Gradería Norte pueden llegar por las calles Alejo García y Juan Díaz de Solís, hasta llegar a José de Jesús Martínez.

Para llegar al sector de Gradería Sur, la recomendación es ir por las calles Alejo García y Juan Diaz de Solís, hasta Horihuela.

Por último, el ingreso al sector de Preferencias E (visitante) se dará por las calles Carlos Antonio López y Antonio Ruiz de Arellano.