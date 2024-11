Aspirante a policía de Coronel Oviedo quedó en estado vegetativo

El aspirante a policía Hugo Domínguez, de 23 años, quedó en estado vegetativo luego de permanecer varias semanas en terapia intensiva en el Hospital de Policía Rigoberto Caballero. Fue trasladado desde Coronel Oviedo hasta Asunción luego de haberse desmayado durante la realización de ejercicios físicos. Su padre tiene otra versión.

David Torales, director del Hospital Rigoberto Caballero, manifestó que el paciente va a depender de su familia para todas sus necesidades y tendrá que someterse a un tratamiento con fisioterapia.

Agregó que la parte médica está hecha y que ahora dependerá de su familia para evitar infecciones, algo que es muy común con su cuadro.

El paciente ya no se encuentra conectado a una máquina y salió de terapia intensiva. Ajustan los detalles para que pueda regresar a su domicilio.

“Respira por sí mismo, pero está postrado en la cama, no se mueve, no se relaciona ni reacciona a estímulos. Hay tiempos en los que encuentra con ojos abiertos, pero no responde”, especificó.

Indicó que lo que le afectó el cerebro fue el paro cardiorrespiratorio y la falta de oxígeno.

También dijo que hasta el momento no se tiene definida la fecha para el alta definitiva, pero que se encuentran monitoreando.

“Estamos cerca de eso, pero no hay fecha definida, hay procedimientos, tal vez la próxima semana”, indicó.

La versión del padre

Diego Domínguez, padre del joven, afirmó en aquel momento que el estado de su hijo se debe a que recibió patadas de otro estudiante. La Policía Nacional inició una investigación interna.