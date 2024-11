El controvertido caso de la paraguaya fallecida en España y su posible cremación

Lorenza Villaverde es una paraguaya oriunda de Caaguazú, residía en España desde hace 14 años, desapareció el día que la tormenta denominada DANA que causó estragos en Valencia, a donde se había mudado hace un mes. Su cuerpo sin vida fue encontrado 15 días después en el agua por lo que estado de descomposición es considerado importante. Dos amigas denunciaron la desaparición y habían decidido cremarla, sin embargo, los padres a través de compatriotas en la zona decidieron no hacerlo. El cuerpo sigue esperando una respuesta para ser traído a Paraguay.

Las amigas de Lorenza que denunciaron la desaparición

Dos ciudadanas brasileñas residentes en Valencia se presentaron como amigas de Lorenza Villaverde y denunciaron su desaparición tras la tormenta.

Posteriormente, entregaron pertenencias de la compatriota a las autoridades para un posible reconocimiento a través de análisis de ADN.

Quince días después fue hallado el cuerpo sin vida y entregado a las amigas que la velaron en el salón velatorio municipal.

La familia no estaba enterada del hallazgo del cuerpo de Lorenza que ya estaba en lista para ser cremado y cuyo costo fue cubierto por las mencionadas mujeres, según se denuncia.

Esta semana se realizó una misa en el lugar del velatorio.

Paraguayos víctimas de la catástrofe DANA emiten comunicado

Este viernes, los paraguayos residentes en la comunidad valenciana, víctimas de la catástrofe de la DANA, emitieron un comunicado expresando su preocupación ante las contradicciones respecto a la compatriota fallecida.

“Expresamos nuestra máxima preocupación ante el lamentable abandono de las autoridades consulares para asistir a los connacionales. Repudiamos enérgicamente la oscura e inhumana actitud de la institución consular en Barcelona por el intento de violación de los derechos de la madre y del padre de nuestra compatriota Lorenza Marlene Villaverde, fallecida en esta catástrofe”, indica el documento.

También señalan que la mencionada institución consular, en complicidad con personas extrañas a la familia de la víctima, intentó coaccionar al juzgado provincial de Valencia para incinerar el cuerpo sin vida de Lorenza, sin el consentimiento ni la autorización de sus padres.

“Ponemos en manifiesto que nuestra colectividad no descansará y hará todo lo posible para que el cuerpo sin vida de nuestra compatriota llegue junto a sus padres tal como nos han rogado en medio de sus pesares, mediante la transmisión de videoconferencia delante de los magistrados correspondientes”, enfatiza.

Lo que dice el documento del Juzgado de Catarroja

Lilian Rojas, representante de la colectiva paraguaya de las víctimas de la catástrofe, en comunicación con ABC Digital, explicó que el miércoles 14 en compañía de otra compatriota pudieron acceder a una audiencia con el juez que lleva el caso de las víctimas y ponerle en comunicación vía videollamada a los padres de Lorenza.

El documento emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 3 de Catarroja a cargo de la jueza Nuria Ruiz Tobarra se dirige a la Funeraria Aman Moreno, ante la comparecencia de Fátima Zunilda (paraguaya) “que actúa como mandataria verbal de los padres de la fallecida Lorenza Marlene Villaverde Gaona procede dejar sin efecto la autorización para la incineración del cadáver”.

“Ahora el cuerpo se encuentra en el Tanatorio (funeraria) municipal de Valencia en una cámara hasta que un especialista en tanatología haga la revisión para saber si podrá ser embalsamado o no y pasa el presupuesto del mismo. El ministro de Repatriados, Édgar Ruiz, se comprometió en que ellos van a cubrir el 100% con el Consulado”, indicó.

El estudio aún no fue realizado y una vez se cuente con eso se realizarán los trámites pertinentes. “Estamos en situación de catástrofe en Valencia y eso tiene un proceso, pero nos estamos moviendo”.

Aseguran que el Consulado paraguayo no les atiende

Valencia se encuentra dentro de la jurisdicción del Consulado paraguayo en Barcelona, que se encuentra a casi 400 kilómetros. Un pedido de los connacionales es contar con una oficina en la zona, ya que para trámites de renovación de documentos deben viajar y perder uno o más días de trabajo.

Comentan que la cónsul María Concepción Domínguez no se hizo presente ante el pedido de auxilio de los compatriotas afectados por DANA y que en la mañana de hoy una compatriota residente en Barcelona fue hasta la oficina del Consulado y a pesar de haber esperado unas dos horas no fue recibida, con la excusa de que se encuentran en reunión.

Exigen ser atendido por la autoridad consular para ponerle al tanto de la situación y los trámites realizados a través del Juzgado.

“Yo le quiero comunicar lo que estamos haciendo porque no sabemos si se va a poder llevar como sus padres quieren, pero estamos haciendo lo posible para que un especialista nos diga. Ella llevaba muchos días desaparecida, estaba en el agua”, indica Rojas.

La colectividad paraguaya pide ser escuchada y repudian la actitud de abandono de la representación diplomática.

“Nuestra prioridad es darle una cristiana sepultura a Lorenza, que la mamá reciba el cuerpo si existe la posibilidad de embalsamar y enviar a Paraguay. Y si no hay posibilidad, entendemos, pedimos que las autoridades diplomáticas no mientan más”, resaltó.

Secretaría de Repatriados en Paraguay realiza trámites para cremación

Guillermo Osorio, director general de Desarrollo Humano de la Secretaría de Repatriados, comentó que en la mañana de este viernes se pusieron en contacto con Roberto Villaverde, padre de Lorenza, quien aceptó la situación y accedió a que se realice la cremación.

“Ahora va a la Gobernación de Caaguazú para realizar el trámite a través de una declaración jurada donde autoriza la cremación del cuerpo de su hija”, explicó.

Por su parte, el padre de Lorenza, confirmó que estaba llegando a la Gobernación de Caaguazú en la ciudad de Coronel Oviedo, donde funciona una oficina de la Secretaría de Repatriados, pero que estaba sólo y aún no había podido conversar con la madre de su hija.

A las 10:44, Alfredo Biancioto, representante de Repatriados en Caaguazú, confirmó que Roberto Villaverde llegó hasta su oficina y se encontraban reunidos.

Finalmente, el padre de Lorenza firmó el documento que autorizaba la cremación, sin embargo, se necesitaba la firma de ambos progenitores, por lo que nuevamente quedó todo en “stand by”, señala Osorio.

La versión del Consulado

“Nosotros estamos trabajando desde el 30 de octubre en este caso. Tenemos toda la información. Hoy le recibimos a una compatriota interesada en despejar dudas acerca del caso de la fallecida. Además de todas las personas que acudieron a realizar trámites”, explicó la cónsul María Concepción Domínguez

También indicó que ahora mismo el caso está “parado, lastimosamente”.

Por su parte, Luz Peña, paraguaya residente en España, comentó que si bien esperó mucho tiempo para ser recibida en el Consulado, finalmente mantuvo una reunión con las autoridades.

“Están enterados de todo y están haciendo el proceso con el protocolo de España. Me explicaron que el cuerpo no se puede enviar porque no está en estado para se mande dentro de un baúl, por cuestiones de sanidad”, especificó.

Agregó que por secreto de sumario y protocolo, además de mantener a salvo la privacidad de la familia de Lorenza no exponen más datos.

La compatriota también pudo conversar con el guardia civil que halló el cuerpo en la desembocadura de un río que le comentó que se encontraba en estado bastante avanzado de descomposición.

Dijo que aunque se encuentre un especialista que autorice el embalsamiento, deberá pasar por otros protocolos de sanidad y la familia no podrá ver el cuerpo.