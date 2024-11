Pronóstico: lo que tenés que saber antes de hacer planes este fin de semana

El inicio de esta semana estuvo marcado por amaneceres frescos y jornadas con temperaturas agradables, que no alcanzaban los 30 °C. No obstante, desde ayer los pronosticadores de la Dirección Nacional de Meteorología informan sobre temperaturas más elevadas y alto contenido de humedad.

De acuerdo a las previsiones, hoy tendremos un sábado caluroso, con cielos parcialmente nublado y cielos moderados del noreste. La temperatura máxima anunciada es de 38 °C, no obstante la marcada humedad haría que la sensación térmica incluso supere los 40 °C en varias localidades.

Por otra parte, para el domingo también se pronostica un día caluroso y con temperaturas máximas de hasta 37 °C y sensaciones térmicas en torno a los 40 °C en varias ciudades.

Ambos días, las mínimas estarán entre 24 y 25 °C.

Pronóstico de lluvias y descenso de temperaturas

Según Meteorología, el domingo ingresará un sistema de tormentas hacia el final de la jornada. Se pronostican lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas para varios puntos del territorio nacional.

De acuerdo al pronóstico extendido, la probabilidad de tormentas aumentará entre el lunes y martes. Esos días, se registrarán cielos mayormente nublados y luego rotando hacia el sector sur. Eso implicará un pequeño descenso de las temperaturas.