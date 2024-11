Ybycuí: apertura de camino vecinal carece de validez legal, denuncia abogado

Durante el procedimiento de apertura del camino vecinal en la compañía Palacios Cué, realizado por una comitiva judicial y policial, Alvarenga Caballero recibió el oficio judicial N° 624/2024, dictado por el juez de paz interino de Ybycuí, Ángel Ramón Clerch. Además, “cumplió pacíficamente con la orden judicial de la apertura del paso de servidumbre”, explicó el abogado Sánchez.

El abogado señaló que el procedimiento dese desarrolló sin inconvenientes, y Alvarenga Caballero acató la orden judicial, “pese a que no es función de un juez de paz dictar medidas cautelares de urgencia, pero cumplió y ahora se reserva el derecho de realizar acciones legales”.

Criticó el gran despliegue policial utilizado para amedrentar a una persona inofensiva, señalando que “no había tanta necesidad”. Además, durante el procedimiento, uno de los vecinos, a quien identificó como Roberto Brandel, se acercó a Alvarenga Caballero y le propinó un golpe de puño en el rostro. Este suceso fue denunciado ante la comisaría local.

Sánchez manifestó que no existe un camino vecinal en el lugar, pero lo que si hay es “paso de servidumbre” y que la resolución municipal N° 98/2012, que había declarado como camino público el acceso entre las propiedades de Alvarenga Caballero y los vecinos Ángel Brandel y Royden Morris Gallagher, carece de validez. Resaltó que dicha normativa ya ha caducado, ya que las autoridades municipales nunca realizaron la transferencia correspondiente.

Defienden la propiedad privada en conflicto

El abogado Sánchez indicó que analizará la posibilidad de presentar una denuncia contra el juez de paz interino de este municipio por mal desempeño en sus funciones. Además, afirmó que no permitirá que la gente agreda a personas indefensas ni que se infrinja el respeto por la propiedad privada.

Resaltó que Alvarenga Caballero no tiene intención de vender ni ceder su inmueble. Confirmó que iniciará acciones para reivindicar la propiedad, ya que la municipalidad no cumplió con la transferencia correspondiente, y ahora él ya no desea ceder dicho espacio.

Mientras tanto, Lourdes Brandel, hija de la persona que supuestamente agredió a Alvarenga Caballero, también presentó una denuncia ante la comisaría local y la fiscalía contra el hombre con quien tienen el conflicto por el camino vecinal, alegando que él le pateó la pierna y el vientre, lo que la obligó a acudir al Hospital Distrital local para una inspección.

La supuesta agresión de Alvarenga Caballero a la mujer fue minimizada por el abogado Sánchez, quien manifestó que tal hecho no ocurrió y dijo que probablemente la denuncia fue presentada para dilatar el conflicto en la comunidad. A su vez, Roberto Brandel negó haber agredido a su vecino y aseguró que salió a defender a su hija embarazada, a quien supuestamente le estaban propinando golpes.

El operativo realizado ayer estuvo a cargo del personal de la Comisaría local, bajo la supervisión del subjefe, oficial inspector Néstor Fabián Rolón, con el apoyo del personal de Prevención y Seguridad de las Comisarías aledañas, el personal de Apoyo Táctico y la Brigada Antiabigeato, conforme a la Nota de Servicio Nº 1359/2024, emanada de la Dirección de Policía de Paraguarí, bajo la supervisión del señor jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana, comisario principal Milciades Candia Gaona.