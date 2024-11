Capturan a dos hombres de nacionalidad dominicana denunciados por presunta estafa en Paraguarí

Los arrestados fueron identificados como Danny Feliz Aquino (39 años) y Luis Duarte Polanco Peña (58 años), ambos de nacionalidad dominicana y sin domicilio en Paraguay.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos policiales de la Dirección General de Investigación Criminal, la Dirección de Investigación de Hechos Punibles y el Departamento de Investigaciones de Paraguarí.

La intervención se realizó en el marco de una causa de supuesta estafa, denunciada por la víctima Myrian Dionisia Martínez de Giménez, domiciliada en el barrio Centro de este distrito. La causa está a cargo del fiscal Alfredo Ramos Manzur.

Los arrestados habían llegado a la farmacia San Benigno de este distrito. Uno de ellos se acercó a la caja alegando que quería cambiar los US$ 4.000 a guaraníes. Pasó un fajo con los dólares, en ese momento todos eran de US$ 100, pero la víctima, al percatarse de que algunos billetes tenían tinta y estaban desgastados, le informó que no podía hacer el cambio.

Al escucharla, otra de las propietarias del negocio - cuyo nombre no trascendió - le dijo que le hiciera el cambio. Sin embargo, durante la discusión, el dominicano cambió supuestamente el fajo por otro que tenía en uno de sus bolsillos, donde encima había colocado un billete de US$ 100, y los demás eran billetes de un dólar. Como la cajera ya había revisado y vio que todos los billetes eran de US$ 100, no se percató del engaño y le entregó aproximadamente G. 30 millones.

Automóvil alquilado tenía rastreo y fueron ubicados

Los detenidos se desplazaban a bordo de un automóvil marca Volkswagen, modelo Virtus 1.6 Total Flex, año 2019, color plata, con matrícula N° HFY 472, registrado a nombre de Antonia González viuda de Villalba. Los investigadores lograron ubicar a la propietaria del vehículo, quien manifestó que lo había alquilado y, a través del rastreo satelital, proporcionó información sobre el recorrido que estaba realizando el automóvil.

El informe del jefe de Gabinete del Departamento de Investigación de Paraguarí, comisario principal Arsenio Morán, señala que un personal del departamento a su cargo recibió información de que los presuntos autores del hecho se encontraban circulando por la ruta PY08, en la ciudad de San Estanislao. Por lo tanto, montaron vigilancia en las inmediaciones del lugar y hoy, alrededor de las 13:00, pudieron observar el automóvil circulando por la calle 6000 de la ruta PY08, en dirección a la ruta PY03.

Los intervinientes policiales lograron interceptar el vehículo, y, una vez identificados los ocupantes, fueron trasladados a la sede del Departamento de Investigaciones de Paraguarí, junto con el automóvil, para las verificaciones correspondientes.

Del poder de los detenidos se incautaron US$ 2.200 en billetes de 100, así como otros US$ 40 en billetes de un dólar. Además, se requisaron prendas de vestir, presumiblemente utilizadas para cometer el hecho, el contrato de alquiler del vehículo, tickets de peaje y tres aparatos celulares.

Los detenidos fueron trasladados al Hospital Distrital local para su inspección médica y luego derivados a la Comisaría Primera de Paraguarí, a disposición del Ministerio Público.