Masiva cancelación de entradas para la final de la Copa Sudamericana: 900 hinchas, a la deriva

A través de las redes sociales, cientos de fanáticos del Cruzeiro denunciaron que están siendo masivamente notificados sobre la cancelación de las entradas que compraron directamente de la Conmebol para la final de la Copa Sudamericana. De acuerdo a los datos iniciales, se alegan motivos de “seguridad”.

Desde la Conmebol, el gerente comercial, Juan Emilio Roa, confirmó que detectaron que 900 entradas fueron adquiridas por brasileños y revendidas a argentinos de manera irregular. Señaló que esos fueron los tickets rechazados.

Destacó que los hinchas del Cruzeiro pueden reclamar la devolución de la entrada, mientras que los del Racing no tienen alternativas de solución, puesto que compraron los tickets de reventa y no por las vías correspondientes. Enfatizó que, por motivos de seguridad, eso no está permitido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A pesar de las múltiples quejas públicas, aseguró que todos los contactos de reclamo están habilitados y dando soluciones a los pedidos de recuperación. “Si van a usar el ticket al sector que les corresponde, el ticket puede ser restituido”, recalcó en contacto con ABC Cardinal.

Lea más: Accidente fatal en ruta Falcón-Clorinda: un auto con presuntos hinchas de Racing está involucrado

Comunicado del Cruzeiro

Desde las cuentas oficiales del Cruzeiro señalaron que los afectados deben solicitar la recuperación. “Respecto a la cancelación de boletos para la final de la Conmebol Sudamericana, la entidad informa que el aficionado al que se le canceló su boleto deberá acceder al enlace de atención al cliente que se encuentra en el correo electrónico recibido por el titular de la compra, solicitando la recuperación de su boleto”, indica el comunicado.

Agregan que la Conmebol alega “medidas de seguridad” y que están en contacto con la entidad para resolver cada caso.

Sin embargo, el posteo se llenó de respuestas de la gente afectada. Los hinchas afirman que los correos que reciben no tienen ningún enlace de contacto. También otros dicen que al contactar con la Conmebol no les dan alternativa y les reiteran que harán la devolución del dinero.

Dónde reclamar la recuperación de la entrada

El Club informó que para soporte y solicitud de recuperación de las boletas se puede ingresar al siguiente enlace proveído por la Conmebol: https://soportetuti.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.

Algunos hinchas señalan que, pese a completar todos los pasos, la institución sigue respondiendo que hay incongruencias en sus documentos, a pesar de haber cargado todos los datos correctamente.

Lea más: Atención hinchas de la Sudamericana: esto deben presentar al salir del país

Muchos en camino, otros ya en Asunción

Según el relato, algunos hinchas afectados ya están cruzando las fronteras para llegar a la final de la Copa Sudamericana y con la incertidumbre de no saber qué harán. Otros ya están instalados en Asunción o se encuentran por llegar.

Los brasileños, en contacto con ABC, lamentaron la situación. Denunciaron que están gastando mucho dinero para el traslado y vienen de provincias lejanas, para recibir una cancelación a último minuto, sin justificación real.

Lea más: Dónde comer y disfrutar antes de la final de la Copa Sudamericana: recomendaciones gastronómicas en Asunción