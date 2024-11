Video: “Paletita” escrachó a autoridades y este fue el motivo de su furia

En redes sociales se viralizó el video del escrache por parte de Miguel Romero, conocido como “Paletita”, en contra de autoridades municipales de San Lorenzo durante un evento por Noviembre Azul. En las imágenes se escucha al conocido humorista y actor paraguayo reclamando que “discriminaron” a su hija y la dejaron llorando.

“Le prohibieron que baile porque no les gusta su traje. Es una vergüenza. Mirá cómo se va llorando mi hija, llorando. Y viene gratis”, exclamó en el video que se compartió masivamente en redes sociales. “Paletita” contó los detalles del suceso.

Relató que apenas una noche antes llamaron a su esposa, quien es directora de la Escuela de Arte, para que presente un baile al día siguiente porque necesitaban presentaciones culturales para el evento. Contó que aceptaron llevar a su hija, de 12 años, a bailar música folclórica y estuvieron desde las 9:00 en la Municipalidad de San Lorenzo, esperando que la organizadora del evento les indique el momento de pasar al escenario.

“A las 11:30, esta señora (la directora de Cultura, Natalia López) le dice que ya no van a actuar, que su ropa no está luego acorde. Ella llevó un traje lila, folclórico con typói blanco. Mi señora le dice: ‘Esto no se le hace a un invitado’ y ella le responde: ‘Yo soy la organizadora y si no les gusta, ahí tiene la puerta’. Le echa a mi señora de ahí”, relató.

¿Por qué cuestionaron la ropa de la hija de “Paletita”?

El humorista contó que el argumento que le dieron para rechazar el atuendo de su hija, quien estaba vestida con un traje tradicional de color lila, fue que “no era el color adecuado para el evento”

Contó que él estaba afuera en ese momento y cuando le contaron lo que pasó y vio tan afectada a su hija estalló su rabia. “Ella estaba mal, si quería bailar. Entré y les dije que eso no se le hace a un invitado y menos a una criatura, me puso bastante furioso (...) Lástima gente de esta clase esté en una institución, donde sus artistas son manoseados”, lamentó en radio Ñanduti.

