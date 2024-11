Critican privilegios para chofer ebrio que ocasionó choque en San Ber: “Le consideramos un asesino”, reclaman

El concejal Eduardo Pettersen confirmó esta mañana que van a presentar una querella adhesiva en contra de Eugenio María Sanabria Vierci, quien conducía bajo los efectos del alcohol. Como hijo de una de las víctimas fatales, la señora Nancy Chena Vallejos, lamentó que hoy esté en la Agrupación Especializada, pese a que la Fiscalía solicitó que vaya a la Penitenciaría Emboscada.

“Queremos justicia. Mientras mi mamá está bajo tierra, él está gozando en un hotel al que llaman Agrupación Especializada”, lamentó. Agregó que lo consideran un asesino, porque decidió agarrar el volante estando bajo los efectos del alcohol.

El triple choque, protagonizado por Sanabria Vierci, cobró la vida de cuatro personas, incluida la cónsul alemana Kristin María Blumenröther, su esposo, Darío Jacquet, y su hijo, Philippe Jacquet.

Teme recaída de su hermana, pues no sabe de la muerte de su madre

En otro momento, agregó que a casi 15 días del fatal triple accidente de San Bernardino, su hermana Eliane Pettersen dejó terapia intensiva. El edil confirmó que afortunadamente ayer pasó a sala normal, luego de haber pasado 10 días en cuidados intensivos.

No obstante, agregó que temen que su situación empeore cuando se entere de que su madre no sobrevivió. “Sabemos que posiblemente no pueda tener una recaída cuando le comentemos que mi mamá falleció, porque ella tenía esperanzas de que iba a poder verla de nuevo, teniendo en cuenta que lo único que le pidió al doctor al entrar al quirófano era que le saque con vida para verle nuevamente a mi mamá”, lamentó.

Agregó que ya solicitaron acompañamiento de los médicos para esta tarde, pues entre familiares y amigos cercanos le darán la triste noticia. “Ella se encuentra perfectamente de todo hasta entrar al quirófano. Le veo bastante estable y con los más cercanos pensamos darle la noticia de que mamá no pudo superar la situación. Lastimosamente, no hay forma de amortiguar la pérdida de una madre, de que va a chocar, va a chocar, pero no tenemos de otra”, expresó en contacto con ABC Cardinal.