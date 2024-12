Miseria en hospitales: El duro clamor de médicos y enfermeros que no tienen ni guantes para atender a bebés en terapia intensiva

En hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) que reciben un presupuesto anual del Gobierno Nacional, la carencia de insumos y medicamentos es crónica, afirmaron a ABC, Nelly Giménez , enfermera de terapia intensiva y secretaria general del Sindicato de Funcionarios del Hospital General Pediátrico Acosta Ñu, y el doctor Jesús Irrazabal, jefe de Urgencias Pediátricas del Hospital Nacional de Itauguá. En ambos servicios faltan desde insumos descartables básicos como guantes, hasta costosos antibióticos, denunciaron.

Ante la necesidad, los familiares del paciente hospitalizado se ven en la necesidad de recurrir a la solidaridad de la ciudadanía y hasta los propios médicos recurren a actividades como pancheadas y venta de pan dulce para solventar los gastos que se tienen por la falta de respuesta del Estado.

“Faltan jeringas, guantes, volutrol, suero fisiológico y otros. Además, hay muchísimos antibióticos que faltan, cada vez se suma algo más. A veces hay dos, tres días, después vuelve a terminar. El antibiótico Meropenem, por ejemplo, está G. 500 mil un frasco, y se usa cada 6 horas. ¿En un día cuántos frascos se deben usar? Son G. 2 millones por día y, al ser un antibiótico se debe utilizarse de entre 10 a 14 días”, precisó Giménez.

La profesional del Hospital Acosta Ñu afirmó que siempre deben buscar “sponsor, auspicios y ayudas solidaria”. Además, indicó que los médicos y enfermeros tienen “una caja chica”, para soportar la necesidad de insumos que no se recibe del Ministerio de Salud. “Hay presupuesto, pero nada llega y la necesidad cada vez es más grande”, aseguró.

El doctor Irrazábal afirmó por su parte que lo mismo que falta en Acosta Ñu, también falta en el Hospital Nacional. Y las carencias urgen más en las salas de terapia intensiva para niños y neonatal. Aseveró que el Estado tiene “bien pensada la malicia”, ya que las proyecciones muestran anualmente que se tendrán más necesidades por el incremento de camas y demanda en los servicios públicos. Sin embargo, el Gobierno Nacional no lleva en cuenta el aumento histórico en necesidades sanitarias, sostuvo.

“Es una estrategia del Estado; no estamos tratando con tontos. Dan dos o tres días jeringas y falta el meropenem; después dan dos, tres días el meropenem y falta la jeringa. Al final siempre te dicen: te di. Y sí, dan, pero no satisface la demanda”, criticó Irrazábal.

El médico también afirmó que sobrellevan las necesidades de insumos y costosas medicinas en el Hospital Nacional, gracias a la solidaridad y ayuda de varias fundaciones y, que esto se debe a que “el Estado está faltando a su responsabilidad”.

“Llega un momento en que el médico se enfoca únicamente en el paciente, que ya no te importa de dónde venga el medicamento, con tal de que se tenga la solución. Estas fundaciones nos ayudan con medicamentos costosos, estudios, análisis. Es demasiado importante lo que hacen, pero a la vez, queda en evidencia el fracaso del Estado. Cuando uno llega al hospital, el Estado te debe estar esperando con la jeringa, guantes, suero, volutrol, antibióticos, con el personal, la camilla, todo eso es responsabilidad del Estado”, cuestionó el médico.

El doctor Irrazábal reconoció que a veces la necesidad es tan extrema, que deben “quitar a un paciente para darle a otro que llegó más grave al hospital”.

En Hospital Nacional no hay ni punzocat, denuncian

El doctor Irrazábal aseguró que en el Hospital Nacional se tienen diversas necesidades y, que lastimosamente, son los padres quienes en su desesperación, deben correr a las farmacias a adquirir la jeringa que falta.

“No se puede esperar, lo primero es calmar el dolor y hay que poner una vía, pero falta la jeringa, No hay punzocat; le entregamos la receta a los padres y tienen que salir corriendo y desesperados a comprar”, afirmó.

El médico agregó: “Nos sentimos muy frustrados con ese fracaso, porque somos parte del Estado. Nosotros somos en ese momento el Estado. No es el Poder Ejecutivo el que da la cara y le dice al paciente: disculpen que no hay punzocat, por favor si puede ir a comprar. Somos nosotros quienes damos la cara, enfermería o los médicos. Esto pasa día a día, no solo un fin de semana”.

El doctor Irrazábal resaltó que el Ministerio de Salud tiene recursos humanos ultra capacitados para planificar y, que la falta de fármacos e insumos no es un problema ministerial, sino un problema de ejecución. “El responsable directo es el Poder Ejecutivo”, remarcó.

Tanto Giménez como Irrazábal coincidieron en que las camas de las unidades de terapia intensiva para niños y neonatal, en ambos hospitales de referencia, están siempre ocupadas. Además de insumos y antibióticos, los profesionales afirman que el Gobierno no les está proveyendo ni siquiera de sedantes para los pequeños.