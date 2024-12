Estas son las tres fases de la violencia contra la mujer

Ante los últimos casos de violencia contra la mujer, la abogada Mirta Moragas explicó cómo se desarrolla este ciclo de violencia, el cual consta de tres partes. Además, dejó en claro que no se pueden retirar las denuncias y que el Estado igual debe actuar.

“El ciclo de la violencia tiene tres fases y se le suele decir el espiral de violencia porque normalmente, conforme pasa el tiempo, algunas etapas se van agrandando y otras achicando”, comenzó explicando Moragas.

A continuación detalló: “La primera fase es la de acumulación de tensión, en la cual el agresor va generando una actitud negativa hacia la víctima y donde, una vez que la dinámica se va consolidando, la víctima va percibiendo que la agresión va a ocurrir”.

“Después llega la fase de la agresión, que puede ser verbal, psicológica, física, sexual, económica, etc. Y posterior, normalmente viene la fase de arrepentimiento del agresor y es lo que se llama la luna de miel. Donde suele haber un arrepentimiento y pedido de perdón. Con el paso del tiempo, la agresión suele ser mayor y el arrepentimiento menor”, señaló.

Activación de protocolo y medidas de protección

“Normalmente, en la fase de agresión, la víctima o persona cercana realiza la denuncia. Ahí, en los mejores casos, se activa un protocolo y se dan medidas de protección. En casos que esto se demora o se activa la fase de luna de miel, es cuando las mujeres normalmente van y retiran la denuncia”, manifestó la abogada.

Seguido profundizó: “Una vez que una formula una denuncia en la Comisaría o el juzgado de paz, esto no se puede retirar, no se puede deshacer una denuncia. Lo que pasa normalmente, en la práctica, es que la Policía ya no activa o comunica al resto de las instancias o el Poder Judicial se deja de hacer el trabajo de investigar y tomar las medidas que corresponda”.

En otro momento, la letrada explicó: “En la mayoría de los casos de feminicidio siempre se constata que por lo menos había una denuncia hecha y que no se le dio seguimiento. En el caso de que sea violencia intrafamiliar, donde hay otras personas involucradas, como niños, niñas o adolescentes, debe activarse adicionalmente el protocolo de la protección de la niñez”.

“Lo más importante es entender que este ciclo funciona de esta manera. Entonces, ahí es importante que los sistemas de protección comprendan este fenómeno de esta manera y realmente se pongan a disposición de las víctimas”, concluyó.