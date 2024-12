Entregan bonos a pescadores del departamento de Misiones

Las 75 familias integrantes de la Unión de Pescadores de Villa Florida y las 30 familias de la Asociación de Pescadores de Arazapé, compañía de San Miguel, en el departamento de Misiones, recibieron los bonos correspondientes, así como kits de víveres porque actualmente están sin ingresos económicos por la veda pesquera.

El Ministerio de Desarrollo Social realizó un censo a los pescadores que cuentan con su licencia al día para realizar el pago correspondiente, mientras que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) entregó un bono de G. 1.000.000 más 50 kilos de víveres a cada familia.

Al respecto, el presidente de la Unión de Pescadores de Villa Florida, Víctor Mora, señaló que todos los integrantes de ambos grupos de pescadores recibieron completamente los bonos de ambas instituciones que están apoyando al sector pesquero.

“Todas las personas que estuvieron en regla con su licencia de pesca ya están recibiendo correctamente la asistencia por parte del Ministerio de Desarrollo Social y la Entidad Binacional Yacyretá”, expresó Mora.

Agregó que la EBY realizó la entrega de kits de víveres de 50 kilos y 5 litros de aceite, así como también la entrega de un bono de G. 1.000.000 a cada familia. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, en primer lugar, realizó su levantamiento de datos y después efectuó el pago de los bonos. “El pago de esta entidad se realiza de acuerdo a la cantidad de hijos que dependen del dueño de la licencia de pesca”, añadió.

De acuerdo con lo manifestado por Víctor Mora, en el departamento de Misiones, se logró cumplir con todos los pescadores. Sin embargo, en la zona de Caazapá no se pudo cumplir aún y no tienen respuestas de las instituciones.

“En la zona de Caazapá falta la entrega de bonos y de los kits de alimentos a 36 compañeros pescadores. Hasta la fecha no fueron entregados, y el por qué no lo sabemos, ya que hicimos todos los trámites que nos pidieron tanto la EBY como el Ministerio. Pero, lastimosamente, no tenemos respuesta alguna, y es una zona de muy escasos recursos que necesita con urgencia esta asistencia”, explicó Víctor Mora.