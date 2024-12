Obras del Hospital Nacional no avanzan y bebés están hacinados en UTI, denuncian

Diversas fotos del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), en que se podía ver una aglomeración de cucarachas o cómo un gato cazaba una rata en pleno pasillo, se viralizaron el pasado 24 de septiembre. Las imágenes de insalubridad causaron indignación, principalmente porque en febrero pasado, el presidente de la República, Santiago Peña, visitó el establecimiento de salud y prometió realizar importantes mejoras en el servicio.

Lea más: Indignación en Hospital de Itauguá: ratas, cucarachas y ausencia de medicamentos ponen en riesgo vidas

Tras la denuncia, el Gobierno Nacional y Ministerio de Salud Pública (MSBPS) aseguraron que las mejoras serían urgentes. Además de las alimañas, médicos del HNI denunciaron que el hospital público tenía serios retrasos en la refacción del pabellón de terapia intensiva neonatal, razón por la cual los recién nacidos estaban hacinados, en un reducido espacio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Han pasado casi tres meses y el área de neonatología sigue en las mismas condiciones, según la denuncia realizada por médicos como el doctor Jesús Irrazábal, jefe de Urgencias Pediátricas, quien afirmó que los bebés están hacinados y temen un brote de infección hospitalaria. Incluso, indicó el profesional, se elevaron notas a responsables del Ministerio de Salud, advirtiendo de la posibilidad de infecciones intrahospitalarias.

Hospital Nacional: ¿Qué responden las autoridades?

El doctor Miguel Ferreira, director general del Hospital Nacional, habló con ABC y afirmó que las refacciones del área de neonatología estarán iniciando antes de finalizar el año.

“Una empresa fue adjudicada ahora para que pueda continuar con el trabajo y el último informe que recibimos desde el Ministerio de Salud, indica que la próxima semana o la siguiente, arrancarían las refacciones de ese sector de neonatología”,

Lea también: Video: el día que Santi Peña se indignó por el Hospital Nacional, ¿le duró poco?

El médico aseveró que el retraso se debe a que se presentaron inconvenientes con el llamado a licitación. “El proceso de las licitaciones retrasaron un poco (el reinicio de las obras). Aparentemente hubo una protesta también, pero ya se adjudicó; también se adjudicó todo lo que tiene que ver con la refacción total del hospital”, sostuvo.

¿Corren riesgo los bebés que están en neonatología?

Consultado sobre la posibilidad de un brote de infección hospitalaria, tal como temen los médicos, el director general del HNI sostuvo que se tienen todos los cuidados necesarios y que los recién nacidos están protegidos.

“En neonatología, están en un sector totalmente aislado y, los pacientes están a una distancia determinada que está establecida. Ahí tenemos 17 camas y, con la habilitación del nuevo bloque, vamos a tener 24 camas en terapia intensiva”, manifestó.

Más detalladamente, el doctor Ferreira indicó que en la terapia de niños o bloque pediátrico, se dispone de otras 20 camas y, que este sector está completamente separado del neonatal.

Lea más: Hospital Nacional: exdirectora revela principales problemas de infraestructura y dice que Gobierno abandonó proyectos anteriores

“No son sectores que están juntos, de ninguna manera. La terapia de niños está en el mismo lugar de siempre y el sector de neonatología es lo que se había parado la obra y se mudó a otro sector, que es un espacio que se construyó para la pandemia. Allí se bajó toda la maquinaria, como respiradores, monitores, todo lo que usan los recién nacidos y, ese bloque exclusivamente es de neonatología”, sostuvo.

Alimañas se eliminan diariamente, asegura director del Hospital Nacional

El doctor Ferreira aseguró también que tras el escándalo de las fotos viralizadas sobre la insalubridad del Hospital Nacional, la cartera sanitaria dispuso la contratación de una empresa especializada en la eliminación de alimañas.

“Después de la denuncia, el Ministerio de Salud contrató una empresa privada reconocida, que está trabajando diariamente en el hospital con el exterminio de las alimañas. Todos los días vienen, es una empresa muy seria que trabaja muy bien; sumamente productivo el trabajo que están haciendo”, dijo.

¿Qué refacciones faltan y cuándo estarían terminadas las obras?

Ferreira indicó que no tiene conocimiento sobre cuánto tiempo tardaría la finalización de los trabajos una vez iniciados, pero considerada que 60 días serían suficientes. “No sé exactamente, no manejo el tiempo, pero no creo que lleve más de ese tiempo”, indicó.

Lea más: Dr. Irrazábal: situación del Hospital Nacional es por “negligencia política”

El médico afirmó que en la administración anterior se realizaron cálculos erróneos en la cobertura de gases para el servicio neonatología, dilatando esa situación la instalación de las cañerías encargadas de la distribución del oxígeno en terapia intensiva.

“Cuando nosotros asumimos, se hicieron los cálculos correspondientes y se tuvo que llamar nuevamente a licitación. Eso llevó un poco de tiempo, pero ahora ya está solucionado y adjudicado. Si las cosas van bien, la próxima semana ya comenzaría la finalización de la obra”, aseveró.

Ferreira sostuvo que el cielorraso del área de neonatología ya está preparado para instalar todo, pero que faltaría la finalización de la pintura y completar las conexiones para aparatos como respiradores, monitores y otros. Aseguró, sin embargo, que serían trabajos rápidos.

Áreas importantes ya fueron totalmente refaccionadas, dice director del hospital

El doctor Ferreira resaltó que a la fecha, se ha refaccionado totalmente el sector de nefrología, terapia intensiva de adultos, albergue de familiares internados en terapia intensiva de niños, servicio de anatomía patológica y, albergue para madres de recién nacidos.

Lea también: Gremios atribuyen a “burocracia” y falta de presupuesto el deterioro del Hospital Nacional de Itauguá

“En esta etapa vamos a reparar de lo más crítico a lo menos crítico. Tenemos en lista los sectores de servicio de cirugía, pediatría, gineco-obstetricia; vamos a ir priorizando lo más urgente con el presupuesto que disponemos”, afirmó.

El médico puntualizó que el Gobierno Nacional adjudicó al Hospital Nacional un monto de G. 15 mil millones para las reparaciones, más una posibilidad de ampliación de G. 5 mil millones.