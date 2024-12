Violencia en Mariscal López: prisión en Tacumbú por agredir a su ex esposa y su novio

El juez penal de garantías Yoan Paul López decretó la prisión preventiva del camionero Richard Fleitas González, de 33 años, quien en la tarde del 2 de diciembre protagonizó una escena de extrema violencia en plena avenida Mariscal López, al protagoniza una brutal agresión a una pareja que se encontraba en un automóvil de marca Hyundai, mientras esperaba la luz verde del semáforo para avanzar.

Posteriormente se supo que en el vehículo se encontraban su ex esposa y su actual pareja, a los que Fleitas venía siguiendo desde hace algún tiempo.

En ocasión de imputar a Fleitas por violencia familiar, la fiscala Fátima Villasboa solicitó la prisión preventiva del camionero, tras argumentar que considera que existe peligro de fuga y de obstrucción a la investigación.

En la audiencia de imposición de medidas realizada hoy, la defensora pública Blanca Ramos, interina de Diego Duarte, solicitó la aplicación de medidas menos gravosas que la prisión preventiva. Para el efecto, acercó el certificado de nacimiento de su hijo menor de edad y también ofreció su caución juratoria.

Versión de la defensa de procesado por agresión en la avenida Mariscal López

En su exposición, la defensa alega que los hechos relatados en la imputación no reúnen “los presupuestos para catalogarse como violencia familiar y que la denuncia de lo ocurrido en fecha 28 de octubre resulta insuficiente ya que no existen diligencias ni tampoco existe flagrancia”.

Asimismo, la defensora alega que el diagnóstico obran en autos aparentemente no tiene conexión con alguna acción producida por su representado y resalta que la versión de la denunciante debe ser sustentada “con elementos de convicción suficientes”.

Por lado, la defensora destaca que no existe posibilidad de acercamiento entre ambos con el arraigo que se acredita y que en caso de que el juzgado resuelva decretar la prisión de su defendido, que este pueda cumplir en la comisaría y no en un centro penitenciario, en atención a que no tiene antecedentes penales.

La acción, que fue filmada por una testigo ocasional y ampliamente compartida en redes sociales, causó estupor en la ciudadanía por la ferocidad del ataque. Tras la presentación de la denuncia correspondiente, el Ministerio Püblico abrió una investigación.

Juzgado, obligado a velar por integridad física de la mujer vícitma

En su resolución, el magistrado López destacó que además del peligro de fuga y obstrucción a la investigación, el juzgado también está obligado a observar otras aristas que hacen a la cuestión, como la expectativa de pena, entre otras.

“El peligro de fuga no se limita solo a la falta de arraigo, sino se extiende también a la considerable pena a ser impuesta, al perjuicio causado, de importancia que se traduce en el soslayamiento de la integridad física de la víctima mujer, sumada la circunstancia a la necesidad de esta medida cautelar para evitar la revictimización y la influencia en la víctima y testigos”, explicó López.

El magistrado destacó que en todas las fases de un procecimiento penal, debe velar por “la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal durante un periodo de tiempo)”.

T”ambién podrá resultar necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito, criterio que este juzgado tiene en cuenta conforme a las recomendaciones y sugerencias establecidas por la Excma. Corte Suprema de Justicia en su Acordada Nº 633 de fecha 10 de junio de 2010, por lo que deberá adoptarse las medidas necesarias para mitigar la victimización”, agergó.

Otro aspecto considerado por López para decretar la prisión preventiva es que el hecho investigado revestiría la característica de hechos punibles catalogados como crimen cuya expectativa de pena es de hasta seis años de pena privativa de libertad.

“(...) motivo que hace presumir a éste Juzgado, que existe un peligro de fuga por parte del indiciado, siendo necesaria la presencia del mismo a los efectos de asegurar su sometimiento a los órganos jurisdiccionales, dado que resulta imposible llevar adelante un procedimiento penal en ausencia de él”, concluyó.

Procesado esperó a que su ex esposa saliera del trabajo para seguirla

De acuerdo con los datos posteriormente revelados con la investigación, momentos antes del ataque el ahora procesado estuvo en una cafetería ubicada en las inmediaciones de la entidad bancaria donde trabaja su ex esposa y cuando la misma salió del local y abordó el vehículo de su actual pareja, dio inicio a la persecución, a bordo de su automóvil, de marca Toyota.

Eran aproximadamente las 18:00 cuando el vehículo con la pareja se detuvo en el semáforo ubicado en Mariscal López y Eugenio A. Garay, momento aprovechado por Fleitas para alcanzarlos. La imputación relata que Fleitas primeramente le pidió que bajara el vidrio y una vez que esto se hizo, el ahora procesado empezó a proferir sucesivos golpes de puño cerrado a la pareja.

Ante la insusual situación, un joven se acercó para apartar a Fleitas, pero este “volvió a la carga” casi inmediatamente, lo cual motivó la intervención de otros transeúntes, situación aprovechada por la pareja para escapar.

Tras agresión, persecución siguió hasta Casa Rica

“(...) cuando se encontraban sobre las calles Avda. Mcal. López y Gómez de Castro, la mujer se vuelve a percatar que seguían siendo seguidos por el sindicado por lo que la misma procedió a llamar al sistema 911 a pedir ayuda. En medio de la huida lograron ingresar al estacionamiento del local comercial denominado Casa Rica situado en las Calles Avda. España casi Dr. Bestard”, donde pidió nuevamente ayuda al 911 y a los guardias del establecimiento. por lo que Fleitas decidió retirarse.

Posteriormente, Fleitas se presentó en la comisaría 10ª para darse por detenido.