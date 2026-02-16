Nuevas tecnologías deben priorizar al justiciable

González Morel estuvo en el programa Crimen y Castigo acompañado de Carlos Couchonnal, director de recursos Humanos de Derecho UNA en el programa Crimen y Castigo, de ABC TV.

“De hecho, en el Poder Judicial se manejan hoy en día ya por el sistema electrónico, se utilizan los medios telemáticos y el tema de la inteligencia artificial es toda una situación, Porque puede favorecer muchísimo a agilizar los procesos, pero también puede favorecer para ser mal utilizado” señaló el decano.

“Claro, ahora bien definitivamente la tecnología llegó y decía el maestro Couture: «Estudia todos los días, porque si no estudias un día, serás cada día un poco menos abogado». Hoy, el abogado que no maneje la tecnología, no maneje las herramientas que tiene la inteligencia artificial, se está quedando un poquitito en el tiempo y el pasado. Y si bien es cierto, yo respeto mucho la posición de algunos colegas que mencionan de que la inteligencia artificial, en un momento, superará al hombre. En ningún momento la inteligencia artificial va a hacer la que decida el caso”, enfatizó González Morel.

Añadió sobre el punto: Va a ser siempre la mente del ser humano (la que decida), pero es una herramienta que tenemos que trabajar. Entonces, yo creo que hasta el PowerPoint ya quedó un poco desfasado. Hoy hay otras herramientas y nosotros no podemos quedarnos atrás”, aseveró.

Diez mil alumnos

Couchonnal indicó que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción tiene nueve sedes: “Tenemos una población aproximada de 10.000 alumnos a nivel país, 5.000 solamente en casa central, lo cual hace que haya también una especie de microclima de lo que ocurre en la sociedad. Nuestro decano, si analizamos un poco la historia, es uno de los decanos más jóvenes que ha accedido a este lugar”, explicó.

Lanzamiento de libro

El libro Derecho Procesal Civil II será presentado hoy a las 13:00 por el Dr. Joel Melgarejo Alegretti. Será en un acto a realizare a partir de las 13 horas en el salón auditorio del Palacio de Justicia.

“Este libro viene a sumarse de tal manera a coadyuvar a los estudiantes con relación a las 32 bolillas que tiene el programa, modelo de escritos judiciales. Le agregamos cómo ingresar expedientes en ocho pasos dentro del expediente electrónico, ocho pasos, cómo contestar dentro del expediente electrónico. Hablamos también de las pruebas digitales. Hablamos de la audiencia telemática y tocamos también el tema de la inteligencia artificial, porque la pandemia vino a dejarnos muchas enseñanzas y, entre ellas, de que la tecnología llegó para quedarse”, refirió.

González añadió que durante el acto maestros del derecho serán homenajeados. También recordarán a los que ya no están.