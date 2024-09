Abogada aclara confusión en caso Centenario

La profesional que patrocina la querella en el caso se refirió a la confusión generada luego de presentarse recientemente un manuscrito supuestamente elaborado por la víctima del abuso sexual.

La nota, fechada en el 12 de diciembre del 2012, relata un hecho “sexualmente abusivo” ocurrido el viernes 9 de noviembre del mismo año, durante una fiesta de 15 años, en un domicilio particular.

El escrito, presentado recién esta semana, causó desconcierto, ya que aparentemente contradecía los hechos que constan en los demás informes, según los cuales el abuso ocurrió el 10 de noviembre, en el club Centenario.

Pérez aclaró que el manuscrito en realidad relata un antecedente de la violación en sí, por lo que no hay contradicción.

“Se pretendió presentar esto como que ella se retracta y dice que el hecho ocurrió el viernes y no el sábado y que no fue en el club Centenario”, lamentó la profesional, en contacto con la 780 AM.

Señaló que el manuscrito en realidad relata un hecho acontecido un día antes del abuso.

“Era el novio que habría intentado ya un acercamiento sexual con ella (el día viernes). La diferencia es que el sábado se concretó el hecho”, refirió.

Insistió en que ambos episodios -el del viernes y del sábado- son diferentes. “Son dos episodios”, sostuvo.

Aclaró que este antecedente -del día previo a la fecha en que tuvo lugar el abuso- ya figura en la carpeta fiscal. “Esa circunstancia no es nueva, ya se había relatado”, refirió.

Señaló que lo nuevo en este caso sería la presentación del manuscrito mismo, cuya existencia y contenido ya se mencionaba en los demás informes que ya están en manos del Ministerio Público.

Respecto al motivo por el cual este documento se presentó recién esta semana, cuando ya data de diciembre del año pasado, comentó que la psicóloga responsable -Larissa Recalde- señaló que se le había “traspapelado”.

El abuso sexual contra la menor se perpetró el sábado 10 de noviembre del 2012, en el club Centenario, durante una fiesta de 15 años.

Por el hecho están procesadas cuatro personas, todas menores de edad.