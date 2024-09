Abogado hace su descargo en caso de abuso

En una extensa carta el abogado que representa a la querella relata, y aclara que es por única vez, cómo se dieron los hechos desde la noche del 10 de noviembre de 2012, cuando la menor fue abusada hasta hoy, tres semanas después de que la Fiscalía presentase su dictamen final sobre el caso.

González Macchi relata cómo los padres de la menor se enteraron del hecho y como ayudaron a la menor a poder sobrellevar todos estos meses el caso.

“A poco menos de 20 días de la fecha límite para que la Fiscalía presente su dictamen final sobre el caso, las defensas -en especial la del principal imputado de haber realizado actos de coacción sexual contra la hija de mis poderdantes- se empeñan en realizar un último esfuerzo para confundir a la opinión pública y a los formadores de opinión en los medios, de tal manera tratar de conseguir alguna voz de aliento que se sume a sus esfuerzos, para así lograr intimidar a los fiscales, generándoles dudas al respecto”, señala el letrado.

“Hoy estamos en condiciones de exponer en un juicio oral que fue lo que sucedió en sede fiscal, cómo intervienen los distintos médicos que la inspeccionaron, el procedimiento llevado a cabo, el lugar (un hospital privado), el horario, los detalles, las distintas personas que estuvieron presentes en la inspección corporal de la víctima” explica.

“La reciente situación acontecida luego de la denominada ‘Junta Médica’ es irrisoriamente crítica. Fuera de todo raciocinio, unos médicos observando fotografías dicen no encontrar lesiones, y que no existe desgarro, y lo que hay son ‘escotaduras congénitas’, y por tanto no hubo ‘abuso sexual’; y omiten advertir que unánimemente coinciden en haber observado escoriaciones en la zona anal, pero que no pueden aseverar que sea derivado del acceso del genital masculino, pues con observar las fotos no pueden concluir esto”, señala en la parte final el escrito.