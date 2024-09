Autopsia: sin signos de abuso

Armin Echegure, agente del Ministerio Público, ofreció una rueda de prensa al término de la autopsia practicada hoy en la Morgue Judicial, a donde fue llevado el cuerpo de la pequeña fallecida ayer en el Hospital del Trauma.

El fiscal comentó que el informe preliminar de los forenses descarta una agresión sexual en la pequeña. “Tanto la forense como el patólogo no encontraron signos de quela niña haya sido abusada”, manifestó.

Aclaró sin embargo que se extrajeron muestras mediante hisopado “para ver si había algún tipo de fluido”. Además “se hicieron las extracciones de las muestras de los órganos y los resultados de eso se tendrán en 30 días”, adelantó.

Durante el mes que demorará el informe que finalmente revelará las causas del fallecimiento, los padres de la víctima -Gregoria Valdez (38) y José Ramón Arrúa (63)- continuarán bajo investigación. “Ellos están detenidos en la comisaría y en breve van a ser puestos a disposición... Les voy a tomar la declaración y vamos a actuar en consecuencia”, refirió.

El fiscal reafirmó que “la nena no estaba bien cuidada”. “Tenía problemas de corazón y bueno... No recibió su medicación correspondiente; a todo esto se sumó un problema pulmonar que tuvo”, detalló.

Según explicó, la información sobre el inconveniente respiratorio que se sumó al “soplo en el corazón” con el que nació, se originó a partir de una inspección preliminar. “Sin entrar aún en el análisis correspondiente con la patóloga, la nena aparentemente tuvo una neumonía; lo que se va a determinar si es era de carácter bacteriana o viral; en 30 días vamos a tener un informe de la causa de la muerte de la nena”, reafirmó.

De acuerdo a los informes con que cuentan los investigadores, la niña de tres años de edad “estaba bien el viernes pero ya no comía”. “El día sábado, ya en la mediamañana estaba con síntomas de que no estaba bien y la llevaron al Hospital de Remansito, donde se dan cuenta de que estaba grave. De ahí la trasladan a Villa Hayes, donde se dieron cuenta de que no tenían la infraestructura necesaria y vuelven a trasladarla (a Asunción)”, detalló Echegure.

Finalmente, la pequeña falleció a las 21:30 en el Hospital del Trauma, de la capital. Los médicos que la atendieron habían adelantado que no había signos de abuso sexual pero igualmente recomendaron la autopsia, ya que el fallecimiento se produjo en extrañas circunstancias.

Las versiones de abuso sexual, que circularon hasta ayer, se dieron a partir de una denuncia de la tía y madrina de la víctima, según explicó esta mañana el agente del Ministerio Público.