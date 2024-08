Brutal golpiza contra nativa

La joven, que escapó de la comunidad ubicada en las afueras de la colonia Jorge Sebastián Miranda, más conocida como Hugua Ñandu, fue auxiliada por la Policía hasta un puesto sanitario. Actualmente está internada en el hospital regional de Concepción.

Según explicó la joven Rigoberta Vázquez Cabrera, de 20 años, la orden de la golpiza fue dada por el propio líder de la comunidad, Isidro Fernández. “Me encerraron en una pieza y con un cabo me pegaron, me tenían atada de manos, mucha gente de mi comunidad vio lo que me hacían. Además me obligaron a beber unos dos litros de agua con sal. No me dieron de comer nada”, relató.

Luego de recibir los golpes, pudo escapar hasta un retiro de una estancia cercana a la aldea y de ahí se informó a la subcomisaría 27ª de Hugua Ñandu, cuyos agentes la llevaron hasta un puesto de Unidad de Salud de la Familia (USF) donde recibió los primeros auxilios. Desde el miércoles está internada en el Hospital Regional de Concepción. “Me amenazaron (los agresores) que si me escapaba era mejor que no les volviera a ver”, denunció Vázquez Cabrera.

Añadió la nativa que los responsables de las torturas fueron cinco jóvenes de su propia comunidad y que cuando la dejaron sola pudo escapar. El maltrato supuestamente se dio hace 15 días a consecuencia de que la responsabilizan de la situación de salud mental que atraviesa otra joven de la misma aldea. “No soy responsable de nada, fue una pariente del propio cacique la que le 'empayenó' a la chica”, dijo.

El Dr. César Aguilera, quien asiste a la joven indígena en el hospital regional de Concepción, dijo que la paciente presenta una herida extensa en la espalda, de acuerdo a la estimación del médico la lesión tiene de entre 20 a 25 centímetros. Además, presenta la pérdida de la piel en esa zona. “Se le están dando antibióticos y se le realizan curaciones”, explicó el profesional.