Sobreseimiento para menores en suspenso

Hace días trascendió que el fiscal Rogelio Ortúzar pidió el sobreseimiento definitivo de una chica y un varón, ambos menores de edad, procesados por el abuso de una joven en el Club Centenario.

La abogada querellante Cecilia Pérez indicó que hasta el momento el juzgado no recibió ningún pedido oficial. Acotó que no habló con el fiscal Ortúzar, pero que uno de los asistentes le dijo que no existe el pedido de sobreseimiento definitivo, explicó a la radio 780 AM.

Ortúzar presentó acusación contra el principal de los cuatro imputados, por los delitos de abuso y coacción. Los demás son indagados por el momento.

El supuesto caso de abuso sucedió en la noche del 10 de noviembre de 2012, cuando la víctima fue llevada a la fuerza hasta un depósito ubicado al lado de la cancha de tenis del Centenario, donde fue abusada.