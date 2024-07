Chaco: familia de joven desaparecido realiza rifa para costear examen de ADN que podría ser clave

Tras ocho meses de la desaparición del joven Juan Ramón Vera (26) su familia continúa en la búsqueda de justicia. “Jota” es oriundo de la localidad de Villa Choferes del Chaco y fue visto por última vez el 9 de diciembre del año en la zona urbana de Filadelfia, a metros de un local comercial. Desde entonces no se tuvo ningún contacto con el joven.

Los extraños detalles de la desaparición angustian a familiares y conocidos. Existe un potencial sospechoso, que incluso, fue el último que estuvo con el joven, pero está en libertad y ni siquiera se dictó prisión preventiva.

Según el informe policial, el día de su desaparición, Juan Ramón se encontraba dentro de un vehículo en compañía de Albino González Brítez (36), su primo, quien estaba al mando del transporte.

Desde el interior del vehículo Juan Ramón habría subido una foto a su estado de WhatsApp haciendo referencia al fuerte calor de esa hora del día con la imagen de la fachada del negocio. Fue su última interacción social y desde entonces no se logra localizarlo. “Hace más de un mes la fiscalía no me da ninguna novedad, perdieron muchas evidencias”, dijo Lurdes Vera hermana de Jota.

Vera indicó que en la fiscalía le dijeron que no existen elementos para la imputación del acusado.

ADN podría esclarecer el caso

Dentro de las pruebas recabadas en el marco de la investigación existen muestras de sangre fresca encontradas dentro del auto del sospechoso. El resultado del cruzamiento del ADN de esas pruebas con muestras que otorguen los familiares podría determinar si pertenecen o no a Jota, explicó Lurdes Vera.

El costo de ese examen en un laboratorio privado asciende a G 16 millones, sumando los gastos extras que que la familia precisa ronda los G 20 millones. El monto aún no incluye los gastos en abogados y por eso realizan una rifa para poder juntar el máximo de dinero posible.

“Estamos en una situación muy crítica; esto conlleva muchísimos gastos y es un dinero que no tenemos en el momento”, dijo Lurdes.

El resultado de ese examen podría cambiar totalmente el rumbo de la investigación, insistió.

Como no hay evidencia concreta, no creen que “Jota” se haya fugado por propia voluntad o se haya mudado sin avisarle a nadie. La esperanza de la familia de llegar a la verdad de lo que ocurrió está latente. Si se desea colaborar con la familia en su búsqueda de justicia el número de contacto es el (0975) 586-912.