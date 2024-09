Detienen a otra persona por abuso sexual de un menor

Se trata de Silvino Cañete Astorga, de 28 años, afincado en el barrio Submarino de esta capital departamental. Según los investigadores, este fue reconocido por la menor, fotografía mediante, como su supuesto agresor.

Otro capturado fue identificado como Claudio Joel Barreto Argüello, de 27 años, afincado en el barrio Virgen de Fátima de esta capital departamental, quien también se encuentra detenido por la misma causa.

Barreto se presentó a la comisaría local para “aclarar” que no fue el autor del hecho. Aunque no fue reconocido por testigos, sigue demorado por no aclararse aún la identidad del autor.

Cañete Astorga fue incluido en la lista de sospechosos por la Policía. Fue por las características físicas del violador, descripta por testigos. En la investigación fiscal-policial, su fotografía fue enseñada a la menor, quien al verle comenzó a llorar, según manifestó el fiscal del caso, Jacinto Martínez.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público no quiso adelantar los datos al respecto y prefiere esperar la identificación plena del autor del hecho. Parte del procedimiento de la fecha incluyó el cateo de la casa del detenido.

La menor fue raptada de la vía pública alrededor de las 10:30, del lunes último. Bajo amenaza con un cuchillo, fue conducida a un patio baldío del barrio San Blas y allí fue abusada sexualmente.

Consumado el hecho, la niña salió gritando y ensangrentada del lugar. Los primeros auxilios le fueron practicados en el Hospital Regional local y luego fue derivada al Hospital Nacional de Itauguá, donde permanece en estado de observación.