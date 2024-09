Exigen esclarecer caso de presunto abuso

De acuerdo a los manifestantes, un niño de 7 años fue manoseado en el baño por tres alumnos del colegio -de 14, 15 y 16 años- el pasado 22 de junio. El presunto abuso ocurrió en horas de la mañana, durante el recreo.

Los manifestantes exigen que la directora Petrona López tome en serio el tema y expulse a los agresores y que no considere el incidente como un juego de niños. Además, indicaron que hay otros malos manejos en la institución que quieren tratar, informó Víctor Ruiz, periodista de ABC Color.

La madre del niño señaló que hizo la denuncia en la Codeni y en la fiscalía y que hará hasta lo imposible para que el incidente no quede impune. “Si tengo que desnudarme frente al colegio, lo voy a hacer”, dijo. “Mi hijo ya no asiste a clases, se despierta gritando, está traumado y esto no puede ser tomado por la directora como una broma de niños”, acotó. “Quiero que los tres abusadores sean expulsados”, exigió.

Para esta mañana piensan mantener una reunión con la directora del colegio y escuela y, si no se llega a un acuerdo, la manifestación será por tiempo indefinido, dijeron.