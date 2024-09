Nueva denuncia contra Gómez Verlangieri

En el escrito de ampliación de denuncia presentado ante la fiscala de Limpio, Lissa Ruiz Díaz, se indica que la funcionaria “no es compañera sentimental del intendente con permiso Ángel Gómez Verlangeri y tampoco fue consentida la filmación donde aparecen teniendo relaciones sexuales”, y que a raíz de las “mentiras del político liberal” presentó la ampliación de la denuncia.

En el documento, la mujer relata cómo conoció al ahora imputado, y relata que es ahijada de confirmación de Optaciano Gómez Verlangeri, hermano del ahora imputado Ángel, y a través de su padrino, quien fue él que contactó con su hermano para que la misma pueda ingresar a la Municipalidad de Limpio, como pasante en los meses de enero y febrero de 2012, con la edad de 16 años, requisito exigido por el Bachillerato Técnico en Administración y Contabilidad.

Al culminar su pasantía, y por ofrecimiento del intendente, obtuvo una especie de beca remunerada en la Municipalidad de G. 400.000, debiendo concurrir los días sábados de cada semana. Esto fue desde mayo hasta diciembre del año 2012 y para esto fue necesario el consentimiento de su madre ante la Codeni, ya que era menor de edad.

Posteriormente, al concluir su período de beca, el político le propone pasar a ser funcionaria contratada con proyección a ser nombrada como personal permanente y estas actividades comenzaron en febrero del 2013 con una asignación de G. 900.000, aumentado en el 2014 a G. 1.000.000.

La funcionaria continúa relatando que el 2 de febrero del 2013, siendo aproximadamente las 12:45, se encontraba Gladys esperando el ómnibus para dirigirse a su casa después de salir de su trabajo.

Agrega que cuando se acercó Gómez Verlangeri, le ofreció acercarla hasta su casa, siendo una costumbre del político acercar a los funcionarios hasta sus domicilios y “teniéndole naturalmente confianza como era mi jefe, accedí a subir al vehículo sin imaginar las muy malas intenciones de este personaje, y por el camino desvió intempestivamente el trayecto, enfilando rumbo hacia Mariano Roque Alonso cuando le pregunté el desvío y me manifestó que iríamos un momento a un lugar y que de inmediato me acercaría a mi casa. Cuando seguía suplicándole que quería dirigirme a mi casa, bloqueó las puertas, y me dijo que me tranquilizara porque si sigo intentando me iría peor (sic)”.

Posteriormente llegaron hasta la rotonda del desvío a Remanso, luego de un giro ingresaron a un motel llamado “El Harén”, donde según su relato, inclusive drogándola abusó de la entonces menor de edad. La funcionaria dice que luego de dos horas de quedarse dormida se despierta toda adolorida y Gómez le dijo que esto le ocurre nomás luego a las mujeres y que era mejor que le ocurriera con él y no con cualquier ‘badulaque’. Luego le advierte que no diga nada porque perdería su puesto de trabajo y el de sus familiares que dependen directamente de la voluntad de toda la familia Gómez Verlangieri.

Además le dice que en el hipotético caso de realizar la denuncia ante la Policía y Fiscalía, él y su familia tienen el suficiente poder económico y político para manejar a todas las autoridades a su antojo, siempre según la denunciante.

La Fiscalía había imputado al intendente de Limpio con permiso Ángel “Toto” Gómez Verlangieri (PLRA) por acoso y lesión a la intimidad, tras la denuncia de la funcionaria Gladys Torales. La empleada fue filmada por el jefe comunal mientras mantenían relaciones sexuales dentro de su despacho, video que luego fue viralizado a través de redes sociales.