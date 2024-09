Hospital no recibirá dinero de cura pederasta

“Aún no hemos recibido comunicación oficial al respecto, pero si fuese verdad, categóricamente no vamos a utilizar ningún dinero que esté manchado con delitos cometidos contra niños”, expresó esta mañana Martínez.

Lea más: Exigua condena a un cura pederasta

“Estamos en un lugar donde las necesidades abundan, pero la dignidad y el respeto supremo a los principios y valores humanos no se compran ni se negocian”, expresó.

Agregó que no están de acuerdo con este fallo y con "miles de otros fallos" que la Justicia hace en muchos casos que reciben en el hospital de niños son abusados o maltratados. "Nosotros recibimos miles de casos similares, uno casi a diario y no estamos de acuerdo con este y otros fallos. No vamos a manchar nuestra dignidad con un dinero manchado con delitos contra nuestros pacientes", reafirmó.

Lea más: “Hubo parcialidad” en la condena a cura, dice fiscal

El director manifestó que ni él ni sus funcionarios recibirán el dinero manchado con el sufrimiento de los niños. "No vamos a recibirlo, aunque sea lo último que haga como director de esta institución. No creo que ni mis funcionarios están de acuerdo con el fallo que lo único que hace es humillar a nuestra labor".

El fallo del Tribunal de Sentencia, que condenó al excura párroco de Edelira a dos años de prisión por abuso sexual de un niño de 13 años fue dividido: Fabián Iglesias y Melio Prieto votaron por la condena, mientras que el presidente del colegiado, Blas Zorrilla, por la absolución.

Miranda no irá a prisión, sino que deberá donar G. 5 millones al hospital Regional de Encarnación y no podrá salir de nuestro país.

Lea más: “Vacaciones alegres” para cura tras abusar de niño