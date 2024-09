Qué pasó con la denuncia

En 2014, la madre de la menor ya denunció a su pareja Gilberto Benítez (42) por un supuesto hecho de abuso contra su hija. El caso llegó a la fiscalía de Luque, pero hasta el momento no se conoce quién fue el fiscal que tomó el caso ni hasta dónde llegó la investigación; por ello, ahora -ante una nueva denuncia- la fiscala Monalisa Muñoz quiere conocer los alcances que tuvo ese primer hecho.

“La semana pasada pedí un informe sobre ese expediente y hasta el momento no me llegó, pero necesito saber hasta qué punto se investigó el caso, para que los psicólogos retomen el tratamiento”, explicó la fiscala Muñoz a ABC Color. Según se supo, la primera denuncia, al parecer, llegó hasta la fiscalía pero no prosperó por falta de pruebas o la tal vez por el mismo encubrimiento de la madre de la menor. Esa teoría no se descarta, atendiendo a que -según señaló la agente- ahora nuevamente la mujer está tratando de encubrir a su pareja y, por esa razón, ya fue imputada por la misma fiscala Muñoz.

Por su parte, la menor entró en su quinto mes de gestación y está siendo monitoreada por los doctores y psicólogos. En cuanto al paradero del principal sospechoso del caso, Gilberto Benítez, no se tienen mayores datos y la fiscalía dio a conocer la fotografía del mismo, para tratar de hacerlo conocer y que la sociedad ayude a su pronta captura.