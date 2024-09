Más casos de abuso sexual

El domingo la Fiscalía de Mariano recibió otro caso de presunto abuso sexual, en el que surge como sospechoso un menor de 15 años, quien habría abusado de dos de sus hermanos, una niña de 13 años y un niño de tan solo cinco años, confirmó a ABC Color la fiscala Claudia Torres.

Explicó que la niña fue quien le manifestó el hecho a una hermana mayor suya, quien no vive con ellos, pues se trata de una familia dividida. Detalló que la madre viajó a España y los hijos menores quedaron al resguardo de su padre.

La imputación será presentada este martes y se dará participación también a la Codeni y a la Defensoría de la Niñez, y al Juzgado, para interiorizarse de la situación legal de los menores de esa familia.

Según manifestó la pequeña, no habría sido la primera vez que sucedió en hecho y actualmente el adolescente sospechoso se encuentra con paradero desconocido y ya pesa sobre él una orden de captura.

Según el informe forense, la niña presenta un desgarro en su zona íntima, lo que indica que hubo coito, por lo que el sospechoso se expone a un concurso de hechos delictivos, pues aparte de la figura de coacción sexual, porque existió el uso de la fuerza para cometer el hecho, se lo puede procesar por violación, y lesión grave, detalla la fiscala. Agrega que el niño no presenta lesiones, pero si bien no hubo coito, “esto no le exime del abuso sexual, porque hubo manoseo y esto es abuso”.

OTRO CASO

Además de este hecho, mañana también se presentará acusación contra otro adolescente de 15 años, que habría abusado de su primo de cinco años, hecho registrado el 19 de octubre del 2014 también en la ciudad de Mariano, proceso que ahora continuado por la fiscala Torres.

Detalló que el hecho se había registrado en un patio baldío contiguo a la vivienda de la pequeña víctima.