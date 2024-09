Niña confirma que el padrastro abusó de ella

La fiscala Monalisa Muñoz comentó sobre la situación de la pequeña cuyo caso se dio a conocer ayer, luego de que ella acudiera junto a su madre a un sanatorio de Luque, donde consultó “por casualidad” por el crecimiento de su vientre. Los médicos ordenaron varios estudios, entre ellos una ecografía abdominal, que finalmente se realizó en el Hospital Materno Infantil de Trinidad, donde se confirmó el estado de gestación.

Tras conocerse el hecho, el Ministerio Público ordenó la detención del padrastro de la menor, luego de recoger los primeros datos que apuntan al hombre como responsable de abuso. La agente aclaró que en el transcurso de esta mañana presentará la imputación contra el ahora fugitivo por abuso sexual en niños.

Al ser abordada con respecto a qué elementos hay contra el presunto autor, la fiscala confirmó que ayer la propia víctima contó que su padrastro abusó de ella. “Lo principal en un investigador es que crea en su víctima”, refirió a la 780 AM. La menor realizó estas declaraciones preliminares ante técnicos forenses y psicólogos, según precisó al aclarar que no se realizó una audiencia propiamente. Recalcó que la niña “es de muy poco hablar”, pero “por lo que me informaron esa es la información”.

Comentó que ahora los investigadores se abocan a recabar mayores datos para reafirmar el caso y adelantó la posibilidad de que más personas respondan por este abuso. “No solo el padrastro, sino todas las personas que tuvieron conocimiento y no hicieron lo que les corresponde en responsabilidad van a ser analizadas”, refirió. Indicó que hasta ayer la prioridad era recoger los primeros informes y asegurar la salud de la menor, además de encontrar al presunto responsable. “Luego de esto, ahora vamos a continuar con todo”, sostuvo.

Sobre la denuncia que ya pesaba contra el padrastro, que data de 2014, la fiscala señaló que contactaron con la madre para obtener más detalles y la misma confirmó el hecho, pero a continuación señaló que fue “un malentendido”. “Ella nos manifestó que cuando hizo la denuncia tuvo conocimiento a través de vecinos; nos dijo que fue todo fue por denuncias de vecinos pero que fue un malentendido”, refirió.

La confusa historia se completa con la inacción de las autoridades ante el caso anterior. Al ser abordada con respecto a quién fue el fiscal que recibió la denuncia el año pasado, la agente se excusó y señaló que no tiene aún esa información y que solo puede referirse a la investigación actual. “Yo no sé... no puedo decir oficialmente qué pasó; eso habría que preguntarle al fiscal de la causa”, refirió. Asimismo, adelantó que hoy solicitará todos los antecedentes del caso para anexarlos a la causa actual. “Vamos a pedir oficialmente los informes; lo que tengo hasta ahora es que la denuncia se hizo en la Fiscalía de Luque”, señaló.