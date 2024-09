Fiscalía investiga otro caso de abuso a una niña

El hecho se dio en la ciudad de Guarambaré cuando hace seis años la niña le comentó a su madre que su propio padre abusó de ella. La mujer no le creyó y no radicó la denuncia. Ahora la misma pequeña -actualmente con 11 años- volvió a pasar por un hecho de violencia sexual y acusó a su padrastro. Nuevamente su madre no le creyó, por lo que la menor buscó ayuda con unos vecinos, según comentó la misma fiscala Serón a la radio 800 AM.

Las vecinas fueron hasta la Codeni a radicar la denuncia y el caso llegó hasta la Fiscalía, donde se ordenó detener al padrastro acusado del caso. Ahora se está tratando de sacar a la menor de la casa, ya que sigue viviendo con su familia.

La niña fue sometida a estudios y está con atención de psicólogos. También se trata de ver qué acciones se pueden tomar contra el padre, quien a decir de la víctima también abusó de ella seis años atrás.

Este caso se suma a otros investigados, entre los cuales igualmente cobró notoriedad el de una menor de 10 años que resultó embarazada luego de ser violada por su propio padrastro, quien aparentemente también ya la había sometido el año pasado.