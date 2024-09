Organización pide suspensión de cura

“Survivors Network of those Abused by Priests” o “Red de sobrevivientes de abusados por curas”, SNAP, por sus siglas en inglés, emitió este jueves un comunicado en que pide a las máximas autoridades de la Iglesia católica del Paraguay que el “depravado padre (Urrutigoity)” sea suspendido de sus funciones, más aún teniendo en cuenta que está en contacto con jóvenes.

La organización, que alega contar con más de 18.000 miembros en los Estados Unidos, indicó en el comunicado que como surgieron más evidencias contra el padre Urrutigoity “debe implicar por lo menos una suspensión” mientras se lo vuelva a investigar.

“Pedimos a monseñor Rogelio Livieres Plano tomar medidas urgentes para proteger a fieles vulnerables del padre Urrutigoity suspendiéndolo inmediatamente, revelando las acusaciones que han sido formuladas en su contra y visitando cada iglesia, cada parroquia donde trabajó y urgir a las víctimas y testigos a que denuncien hechos a la Policía”.

La nota emitida también cuestiona el proceder de la Iglesia católica al trasladar a sacerdotes con estos antecedentes de país en país y de darle un cargo de poder.

La misma medida pidió el obispo de Scranton, Pensilvania, Joseph Bambera, quien instó a las posibles víctimas del padre Carlos Urrutigoity -que está en Paraguay- a denunciar los crímenes ante la policía local, debido a la “desatención” de la Iglesia católica en el caso.