Piden sobreseimiento en caso Centenario

La audiencia se inició poco después de las 10:00, ante la jueza Teresa Franco, ocasión en que el abogado Carlos Bogado solicitó que su cliente sea sobreseído, afirmando que se trata de un “chivo expiatorio en todo el proceso”. Refirió además que otros tres menores imputados fueron beneficiados con el sobreseimiento, uno de ellos de forma provisional.

“Esto demuestra que la teoría de la querella y la Fiscalía no tiene razón de ser y realmente el hecho no existió, eso se va demostrando con el paso del tiempo; esto no va a ir a mucho y si va a juicio oral lo vamos a demostrar”, dijo el representante legal.

Por su parte, la abogada Cecilia Pérez, defensora de la víctima, desestimó las expresiones de su colega y dijo que cuenta con elementos suficientes para ratificarse en la acusación. Indicó que hay pruebas suficientes para que el caso sea juzgado en un juicio oral, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color.

El abuso sexual de una menor tuvo lugar durante una fiesta de 15 años en el club Centenario, el 10 de noviembre de 2012, siendo el novio de la víctima el principal sospechoso del hecho.