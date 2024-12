Policía lanza recomendaciones para peregrinos

Entre las recomendaciones, la Policía pide que cada peregrinante lleve su cédula de identidad, documento que se le solicitará en cualquier circunstancia. Además, pidió que se evite el consumo de bebidas alcohólicas que puedan alterar el comportamiento de los feligreses y que no se porten armas de ningún tipo. Al salir de su casa, el organismo de seguridad exhorta a que se cerciore de que las puertas y ventanas estén bien aseguradas. Entre otros temas, piden que se lleve sólo el dinero necesario para cubrir sus necesidades y que no se porten joyas ni otros objetos de valor. Además, piden a los mayores, a los hipertensos y a los que hayan sufrido un infarto agudo que no peregrinen. Otras recomendaciones de la Policía Si se desplaza en vehículo:

Tenga siempre presente que sus pasajeros viajan confiados en su capacidad profesional y su sentido de responsabilidad. Conduzca a una velocidad prudencial y no realice adelantamientos indebidos. De esta manera podrá prevenir cualquier tipo de accidente. Respete las señalizaciones, las indicaciones del personal encargado del control y la seguridad en la vía pública. El calor:

En lo posible utilice prendas de vestir ligeras, de colores claros y calzados cómodos, preferentemente cerrados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Evite peregrinar en los horarios en que los rayos del sol son más intensos, entre las 12:00 y las 14:00. Es recomendable ingerir abundante agua de manera que se mantengan con una buena hidratación. El alcohol tiene un efecto adverso y puede originar alguna descompensación.