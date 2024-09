Madre de niña seguirá presa

El magistrado explicó que no se puede cambiar la medida de prisión porque la mujer está imputada por un crimen y que seguirá tras las rejas, a no ser que se cambie la calificación que pesa sobre la misma.

“Hemos realizado la audiencia de revisión de la medida cautelar. Rechacé el pedido de libertad en base al artículo 241 del Código Procesal Penal, que establece que no se podrá aplicar medidas alternativas a la prisión a los imputados por crímenes”, argumentó Fernández en comunicación con 780 AM. Sin embargo, la fiscala Monalisa Muñoz se allanó al pedido de la defensa de aplicar medidas menos gravosas, dado que -según mencionó- ya no existe peligro de fuga ni tampoco obstrucción de la investigación.

La abogada Gladys López Prado, defensora de la mujer, había solicitado la revisión de la medida, ya que -según argumentó- su defendida desconocía que su pareja abusaba de su hija y, por otro lado, indica que es fundamental que se acerque a la niña embarazada, debido a que supuestamente la pequeña pide su presencia. La mujer está imputada por abuso sexual en niños en calidad de cómplice y abandono en calidad de autora, mientras que el compañero sentimental de ésta, principal imputado y sindicado de abusar de la menor, se encuentra recluido en el penal de Tacumbú, procesado por abuso sexual en niños.