Salud da recomendaciones a peregrinos

- Usar ropa liviana y simple como camisetas, shorts, buzos, evitar utilizar camisilla o caminar con el torso desnudo.



- Utilizar sandalias bien confortables o calzados deportivos cómodos.



- Llevar accesorios como viseras, sombreros, lentes de sol, que puedan ayudar a protegerse del sol.



- Evitar peregrinar en los horarios en que radiaciones solares son más peligrosas, entre las 10:00 y las 17:00.



- Utilizar protectores solares adecuados al tipo de piel.



- Utilizar repelentes para insectos, en especial las personas que van a realizar la peregrinación en las primeras horas de la mañana y a la tarde.



- No use repelentes debajo de la ropa.



- No use repelentes en zonas de la piel con cortes o sobre piel irritada.



- No use repelentes cerca de la boca o los ojos, y solo úselos en pequeñas cantidades alrededor de las orejas.



- Cuando use repelentes en niños, póngase primero el producto en las manos, y luego aplíquelo al niño.



- Ingerir abundante agua.



- No consumir bebidas alcohólicas.



- Los diabéticos con tratamiento de hipoglucemiante deben ingerir alimentos cada 2 horas.