Presunto abusador se presentó por pedido de su mamá

Desde el calabozo de la comisaría de Fernando de la Mora, Velázquez Ortega dijo a ABC Cardinal que el día en que habría ocurrido el abuso sexual, se encontraba trabajando en Fernando de la Mora y que tiene testigos que avalen su versión.

“Obviamente que me asustó” dijo al ver su nombre en los medios siendo relacionado al caso, pero asegura no haberse escondido. “Mi mama me pidió que me entregue”.

El hombre supuestamente fue visto ingresar a un yuyal con una niña de 6 años, en el barrio Lote Guazú de San Lorenzo, el pasado 3 de febrero. La niña iba despensa ubicada a 50 metros de su vivienda y fue raptada en ese trayecto.

Las autoridades informaron que ya tenía antecedentes por haber abusado de otra menor hace tres años, pero fue liberado por la ausencia de elementos probatorios. Tras destaparse este nuevo caso, surgió otra supuesta víctima de abuso, una mujer mayor de edad, que lo identifica como su agresor.