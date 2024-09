Seguidores de cura pederasta intimidan a docente

La maestra fue encargada del despacho en el colegio San José Obrero de Edelira 21 cuando el adolescente de 13 años confesó el abuso sexual del clérigo.

“El padre de la congregación redentorista Nelson Acosta estuvo en casa para completar su informe sobre los hechos acaecidos. Esta gente obstaculizó la entrevista del religioso con otros testigos de la comunidad, que tuvo miedo y no quiso hablar”, dijo Martínez.

La turba llegó cuando la mujer se disponía a salir de su casa para llevar a su madre enferma hasta un centro asistencial. “La policía se negó a tomar la denuncia con el argumento que la calle es pública”, informó la docente.

Félix Miranda fue condenado a dos años de prisión por abuso sexual de un niño de 13 años de edad. Sin embargo, no irá a prisión, sino que deberá donar G. 5 millones al Hospital Regional de Encarnación y no podrá salir de nuestro país. Entre tanto, autoridades del nosocomio aseguraron que no recibirán el dinero.