Supuesto tío violador ni siquiera fue imputado

La denuncia se radicó el pasado 14 de diciembre de 2016 por parte del padre de la adolescente violada, quien indicó que unos días antes llevó a su hija hasta el hospital distrital por un malestar y allí le indicaron que la menor estaba embarazada de unos cinco meses.

En la denuncia policial agregó que, en medio del llanto, su hija le confesó que su tío, con quien fue a trabajar como acompañante de una de sus primas en junio de 2016, la violó y posteriormente la amenazó con matarla si es que contaba lo ocurrido. Tras enterarse del caso, el padre radicó la denuncia y el caso está en manos del fiscal Miguel Alvarenga.

Consultado al respecto, el fiscal Alvarenga indicó que aún no pudo imputar al presunto autor del hecho porque los datos que brindó el padre de la víctima no son los correctos. "El padre dio un nombre y número de identidad de su medio hermano. Es solo un hermano de padre, cuyos datos pusimos en el sistema de la Policía y supuestamente corresponde a un adulto de 84 años, por eso aún no pudimos imputar e impartir orden de captura del autor", dijo el agente fiscal.

Agregó que ya se realizaron las primeras diligencias, como el estudio psicológico de la menor, pero que falta aún el resultado. Se le está brindando asistencia, pero mucho no se avanzó en el caso.

La menor, desde que se enteró que estaba embarazada, rechazó a su hija y dijo que luego de dar a luz la entregaría en adopción. Esta tarde llegará al Hospital Los Ángeles un equipo de la Secretaría de la Niñez y de la Dirección del Sistema Nacional de Adopción para conversar con la madre adolescente a fin de brindarle toda la asistencia psicológica y jurídica que necesita.

La menor dio a luz el pasado 31 de enero en el Hospital Los Ángeles y desde entonces, pese a que amamanta a su niña, no tiene intenciones de quedarse con ella porque le recuerda momentos tristes.