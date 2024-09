Grupo Vierci anuncia desembarco de Subway a Paraguay

Esta operación confirma la política de expansión del Grupo Vierci en Paraguay, siguiendo con su misión de generar nuevos empleos directos a través del fortalecimiento de su amplia experiencia en la industria de alimentos y bebidas, con un destacado historial de éxito en la representación de marcas de clase mundial.

El Grupo Vierci, acostumbrado al manejo de franquicias de renombre, mantendrá los altos estándares de calidad y frescura que caracterizan a Subway, brindando a los clientes paraguayos opciones deliciosas y saludables.

Subway se define como BETTER FOOD THAT’S GOOD FOR YOU. Mejor valor, mejor experiencia y mejor comida.

Subway es una de las marcas de restaurantes más grandes del mundo, que ofrece un menú apetitoso con opciones frescas y saludables de sándwiches, ensaladas y wraps variados a base de proteínas de pollo, carne, atún, jamón y vegetales, con exquisitos aderezos y con un importante diferencial, su pan horneado en el momento.

“Nos sentimos orgullosos de anunciar esta alianza con Subway, una marca reconocida tanto en nuestro país como mundialmente, por su compromiso de llevar opciones de menús saludables, frescos y deliciosos” comentó Elías Yanho, Director de la División Fast Food del Grupo Vierci. “Nuestro plan de expansión permitirá seguir cumpliendo con nuestra misión de generar nuevos empleos directos para los paraguayos y la llegada de Subway® al mercado local reafirma nuestra convicción de seguir invirtiendo en el país”, agregó.

La llegada de Subway a Paraguay permitirá sumar alrededor de 220 colaboradores directos quienes se sumarán a los más de 17.500 con los que cuenta el Grupo AJ Vierci en los 8 países donde opera, honrando el compromiso asumido desde su fundación hace 57 años de construir el camino a través de la generación de empleo digno.

La inauguración del primer local de la marca será en diciembre, y se prevé la apertura de 30 sucursales ubicados en los principales shoppings, universidades del país, y otras ubicaciones estratégicas en un plan de expansión a 5 años.

Acerca de los restaurantes Subway

Como una de las marcas de restaurantes de servicio rápido más grande del mundo, Subway sirve sándwiches y ensaladas recién hechos a millones de clientes en más de 100 países y en casi 37,000 restaurantes cada día. Los restaurantes de Subway son propiedad y están gestionados por franquiciados de Subway – una red que incluye a miles de emprendedores y propietarios de negocios – quienes están comprometidos a ofrecer la mejor experiencia posible a los clientes en sus comunidades locales.

Subway es una marca registrada de Subway IP LLC. © 2023 Subway IP LLC. Para más información sobre Subway, visitar el nuestro sitio web, o en la red social Instagram.

Acerca del Grupo Vierci

El Grupo Vierci es un conglomerado de empresas con 57 años de crecimiento continuo y opera varias líneas de negocio, supermercados, industrias, fast food, distribución de bebidas, alimentos, perfumes, electrónica, medios de comunicación, bienes raíces y agricultura. Tiene su centro operativo de negocios en Paraguay y desarrolla sus actividades comerciales en Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Panamá y Uruguay y desde 2021 en Estados Unidos, empleando a un total de más de 17.000 colaboradores directos.